Advertisement
trendingNow13185047
Hindi NewsदेशExplainer: केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग तो हो गई, इस बार माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?

Explainer: केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग तो हो गई, इस बार माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?

Kerala elections: केरल में वोटिंग हुए 10 दिन हो गए. सत्ता के गलियारों में मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न का एनालिसिस चल रहा है. सेफोलॉजिस्ट का ध्यान इस जरूरी सवाल पर आ गया है कि क्या केरल में इस बार माइनॉरिटी वोट किसी अलायंस के पीछे एक साथ आएंगे या अलग-अलग खेमों में बंट जाएंगे और इससे आखिरी नतीजे पर क्या असर पड़ेगा?

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(केरल में अल्पसंख्यक मतदाताओं की एआई तस्वीर)
(केरल में अल्पसंख्यक मतदाताओं की एआई तस्वीर)

Kerala Elections 2026 Analysis: केरलम भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य है. यहां साक्षरता दर हमेशा हाई रही है. केरलम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. केरलम में मतदान प्रतिशत 78 फीसदी से ज्यादा रहा. राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर कुल 883 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. राज्य में तीन प्रमुख गठबंधन चुनावी अखाड़े में थे. अब वोटिंग पैटर्न का एनालिसिस हो रहा है. वामदलों का सत्ताधारी एलडीएफ (LDF) गठबंधन जीत की हैट्रिक की आस लगाए है. कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 10 साल का सत्ता का वनवास खत्म करना चाहता है. बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सीटों के मामले में दहाई का सम्मानजनक आंकड़ा छूने के साथ पहली बार सरकार बनाने की उम्मीद से है.

केरल में कितने मतदाता हैं?

केरल में लगभग 2.71 करोड़ मतदाता हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मतदाताओं में 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, इसके साथ ही 2.42 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता भी हैं. दक्षिण भारत के इस राज्य में मुस्लिम और ईसाई मतदाता कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं.

अल्पसंख्यक मतदाताओं का ट्रेंड बिगाड़ेगा खेल!

God's Own Country के नाम से मशहूर केरलम में इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोटों में बिखराव होगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं. सारे माइनॉरिटी एकमुश्त या तो पिनराई विजयन के लेफ्ट फ्रंट के साथ खड़े होंगे या यूडीएफ के पाले में खिसकेंगे या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्थिति में 'न जात पर न पात पर मोहर लगेगी विकास पर' (हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है) के नाम पर एनडीए को मौका देंगे. ये यक्ष प्रश्न कई पॉलिटिकल पंडितों को चैन से बैठने नहीं दे रहा है. पिछले चुनावों तक कैसा रहा है केरलम के अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न, आइए समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम और ईसाई वोटरों का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो करीबी मुकाबले वाले चुनाव क्षेत्रों के उम्मीदवारों की जीत-हार में अक्सर अहम भूमिका निभाते आए हैं. पारंपरिक रूप से, इस समुदाय से आने वाले संगठनों से जुड़े मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की अगुवाई वाले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सपोर्ट वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की तरफ रहा है. माइनॉरिटी वोट जब-जब एक साथ आए हैं, कड़े मुकाबलों में भी यूडीएफ (UDF) गठबंधन को बढ़त मिली है.

हालांकि, 2026 में हुए चुनाव में इस पैटर्न में बदलाव के संकेत मिले हैं. सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) की अगुवाई वाले सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने अल्पसंख्यकों के हितों पर फोकस करने के साथ अपनी गुड गवर्नेंस की इमेज के जरिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पाले में करने की इमोशनल अपील की है. इसका मकसद अल्पसंख्यक मतदाताओं का UDF की ओर होने वाला एकतरफा झुकाव रोकना है. 

हालांकि इस बार ईसाई वोटरों का एक हिस्सा दूसरे विकल्पों की बात करना नजर आया, लेकिन आखिरी वक्त पर क्या फैसला लिया, ये कोई नहीं जानता. हालांकि तमाम दलों के समर्थकों का मानना है कि स्थानीय समीकरणों ने मुस्लिम वोटरों के कुछ हिस्सों के वोटिंग पैटर्न पर असर डाला है.

एनडीए के लिए क्या स्कोप है?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाला एनडीए (NDA) केरलम में कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर माइनॉरिटी वोट बंट जाते हैं, खासकर करीबी मुकाबले वाली सीटों पर तो बीजेपी के उम्मीदवारों को स्वाभाविक रुप से अप्रतक्ष्य रूप से फायदा हो सकता है.

वहीं पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक साथ आने से यूडीएफ को फायदा हो सकता है, जबकि अल्पसंख्यक वोट बिखरने से से सत्ताधारी एलडीएफ को फायदा हो सकता है. हालांकि इस बार पूरे केरल में कोई साफ लहर न नजर आने की वजह से, एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों गठबंधन ये जानने की जुगत लगा रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट ने आखिरकार किसका साथ दिया, क्योंकि आखिर में यही फैक्टर तय करने की स्थिति में होगा कि केरल में अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है.

हॉट सीट और चुनावी नतीजों का दिन

मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनारयी विजयन ने धर्मदम से चुनाव लड़ा, जबकि विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने परवूर से चुनावी अखाड़े में उतरे. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नीमोम से किस्मत आजमाई. अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, राज्य मंत्री और सीपीआईएम नेता के.एन. बालागोपाल, केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल थे. राज्य में मतगणना 4 मई को होगी, तभी पता चलेगा कि केरल का किंग कौन बनेगा?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

kerala election 2026Assembly Election 2026Minority voting pattern

Trending news

Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
kerala election 2026
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
Jammu-kashmir
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
Rann of Kutch
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
West Bengal Election 2026
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
Arunanchal Pradesh
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
Himachal Pradesh
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
West bengal elections
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
Tamil Nadu
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप
Jammu Kashmir
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप