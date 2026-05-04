Keralam Result Winners and Losers List: केरल में कांग्रेस का सत्ता का 10साल का वनवास खत्म, जानिए किस सीट पर कौन जीता

Kerala Assembly Elections 2026: केरल में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन तय हो चुका है. मतगणना के अंतिम चरण में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 140 में से करीब 100 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन के बड़े-बड़े नाम धराशाई हो गए. सीएम पिनराई विजयन ने इस्तीफा दे दिया है. राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करने का निर्देश दिया है. इस बीच आइए नजर डालते हैं केरल की फाइनल टेली और कौन जीता-कौन हारा पर.

केरल की फाइनल टेली-

Party Wise Results Party Won Leading Total Indian National Congress (INC) 63 0 63 Communist Party of India (Marxist) (CPI-M) 26 0 26 Indian Union Muslim League (IUML) 22 0 22 Communist Party of India (CPI) 8 0 8 Kerala Congress (KEC) 7 0 7 Revolutionary Socialist Party (RSP) 3 0 3 Bharatiya Janata Party (BJP) 3 0 3 Rashtriya Janata Dal (RJD) 1 0 1 Revolutionary Marxist Party of India (RMPOI) 1 0 1 Kerala Congress (Jacob) (KEC-J) 1 0 1 Communist Marxist Party Kerala State Committee (CMPKSC) 1 0 1 Independent (IND) 4 0 4 Total 140 0 140

वीवीआईपी सीट का नतीजा

केरल की सबसे हॉटसीट थी धर्मादम (Dharmadam) विधानसभा सीट. जहां 15 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद अंतिम नतीजे सामने आ चुके हैं. इस हाई-प्रोफाइल सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के दिग्गज नेता पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने 85,614 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट वी.पी. अब्दुल रशीद को 19,247 वोटों के स्पष्ट अंतर से हराया. अब्दुल रशीद को कुल 66,367 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे. बीजेपी (BJP) कैंडिडेट के रंजीत 18,555 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. चुनाव में खड़े अन्य दो निर्दलीय उम्मीदवारों वाडी हरींद्रन और विजयन ए.एम का प्रदर्शन बेहद लचर रहा, इन्हें क्रमशः मात्र 193 और 117 वोट ही मिल सके. इसी सीट पर 813 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को न चुनते हुए 'नोटा' (NOTA) का बटन दबाया.

नेओम सीट का नतीजा

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2016 में, जब 10साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नेमोम सीट जीतकर केरल विधानसभा में ऐतिहासिक प्रवेश किया था, तब केरल राज्य में पार्टी के विस्तार की उम्मीद थी. हालांकि पांच साल बाद 2021 में बीजेपी 140 सदस्यीय विधानसभा में फिर से शून्य पर सिमट गई. 2026 में बीजेपी ने 3 सीट जीतकर कमबैक किया पार्टी ने अपना वोट शेयर भी बढ़ाया. नेओम सीट से नया इतिहास रचते हुए राजीव चंद्रशेखर ने 4900 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है.

चथन्नूर सीट का नतीजा

कोल्लम जिले की चथन्नूर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की है. बी.बी. गोपाकुमार ने सीपीआई के आर. राजेंद्रन को 4,398 वोटों से हराकर यह जीत हासिल की. यह परिणाम ऐसे राज्य में बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जहां लंबे समय से माकपा के नेतृत्व वाला एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ हावी रहा है.

कझाकट्टम का नतीजा

वी मुरलीधरन ने कझाकट्टम निर्वाचन क्षेत्र से 428 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही केरल में बीजेपी को तीन सीटें मिली हैं, जो अब तक पहली बार हुआ है