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Hindi Newsदेशकेरल चुनाव में BJP ने दिग्गजों पर लगाया दांव, पहली सूची में प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, के सुरेन्द्रन समेत 47 नाम

केरल चुनाव में BJP ने दिग्गजों पर लगाया दांव, पहली सूची में प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, के सुरेन्द्रन समेत 47 नाम

केरल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में पार्टी ने 47 उम्मीदवारों को पार्टी की टिकट थमा दी है. पहली सूची में बीजेपी ने कई दिग्गजों को मौका दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:04 PM IST
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BJP Candidates for Kerala Elections
BJP Candidates for Kerala Elections

केरल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में पार्टी ने 47 उम्मीदवारों को पार्टी की टिकट थमा दी है. पहली सूची में बीजेपी ने कई दिग्गजों को मौका दिया है. सूची की बात करें तो केरल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नीमोम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेन्द्रन को मंजेश्वर से चुनाव मैदान में उतारा गया है. महिला नेत्री शोभा सुरेंद्रम को 
पलक्कड़ से तो कांजीरपल्ली से एडवोकेट जार्ज कुरियन को टिकट मिला है. इस तरह त्रिशुर से पद्मजा वेणुगोपाल को बीजेपी ने सियासी समर में उतारा है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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