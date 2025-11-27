'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह, कह दी ये बड़ी बात

Rajeev Chandrashekhar: भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि ये पार्टी मुस्लिमों का विरोध करती है. सियासी रैलियों में भी इसका आलम देखा जाता है, विपक्ष भी बीजेपी पर इसे लेकर हमेशा निशाना साधता रहा है. इसी बीच केरल BJP प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने पार्लियामेंट और यूनियन कैबिनेट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार में मुस्लिम मंत्रियों की कमी क्यों है, उनके इस बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है.

क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष

कोझिकोड प्रेस क्लब द्वारा ऑर्गनाइज़ 'मीट द प्रेस' इवेंट में बोलते हुए केरल BJP प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सेंटर में मुस्लिम मंत्रियों की कमी मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मुसलमान BJP को वोट नहीं देते हैं. उन्होंने पूछा मुस्लिम MP तभी होगा जब मुसलमान BJP को वोट देंगे. अगर MP ही नहीं होगा, तो मुस्लिम मिनिस्टर कैसे हो सकता है?

उन्हें क्या मिला

चंद्रशेखर ने बार-बार सवाल किया कि कांग्रेस को लगातार वोट देने से मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फायदा हुआ है. उन्होंने पूछा, "कांग्रेस को वोट देकर मुसलमानों को क्या मिला है? अगर वे BJP को वोट देने को तैयार नहीं हैं, तो वे रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? साथ ही साथ ये भी कगा कि अगर कोझिकोड में मुसलमान BJP को वोट देते हैं, तो इससे उस इलाके से एक मुस्लिम MP के चुनाव का रास्ता खुल सकता है, जिससे मंत्री बनने के मौके मिल सकते हैं.

केरल को लेकर कही ये बात

आगे बोलते हुए कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चुनावी जनादेश का नतीजा है, हक का नहीं, इसके अलावा इस बात पर जोर दिया कि BJP आने वाले चुनाव को सेमी-फाइनल नहीं, बल्कि आखिरी लड़ाई के तौर पर देख रही है. पार्टी केरल में सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहती, बल्कि गवर्नेंस स्टाइल में बदलाव चाहती है. उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार केरल में 95 परसेंट डेवलपमेंट के काम के लिए फंड देती है, जबकि राज्य सरकार कथित तौर पर ठीक से फंड देने में नाकाम रहती है.

नहीं है कोई मुस्लिम मंत्री

बता दें कि यूनियन कैबिनेट में मुस्लिम कम्युनिटी से कोई मंत्री नहीं है. आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट में किसी मुस्लिम MP को शामिल नहीं किया गया है. NDA अलायंस के तहत चुनाव लड़े किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार ने 18वीं लोकसभा में कोई सीट नहीं जीती है. पिछली मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी अकेले मुस्लिम मंत्री थे. चंद्रशेखर की यह बात ऐसे समय में आई है जब केरल में दो फेज में लोकल बॉडी के चुनाव (9 और 11 दिसंबर) हो रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य अध्यक्ष को यह काम दिया है कि वह यह पक्का करें कि BJP को अभी के 16 परसेंट से ज़्यादा 25 परसेंट वोट मिलें.