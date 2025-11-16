SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था; इस राज्य में हड़कंप

Kerala BLO: शिक्षक सेवा संगठन समिति और केरल एनजीओ समीति ने रविवार को काम के बहिष्कार का फैसला लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और केरल के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पर एकजुट संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है.
SIR Workload: केरल में जारी एसआईआर का काम सोमवार को बाधित हो सकता है. क्योंकि, कन्नूर में कथित तौर पर एसआईआर के ज्यादा काम के दवाब की वजह से एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रेड यूनियनों ने केरल में बीएलओ की तरफ से काम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. ट्रेड यूनियन का आरोप है कि केरल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और एसआईआर के बिना अवास्तविक से लक्ष्य के कारण बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार है. हालांकि, अधिकारी कन्नूर बीएलओ की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं.
काम का बहिष्कार
केरल के कन्नूर में पय्यान्नूर के रहने वाले अनीश जॉर्ज ने रविवार को अपने घर पर फांसी लगा ली थी, जिसके बाद केरल सरकार के कर्मचारी और टीचर्स की कार्य परिषद के अलावा शिक्षक सेवा संगठन समिति और केरल एनजीओ समिति ने रविवार को काम के बहिष्कार का फैसला लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और केरल के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पर एकजुट संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है. संगठनों का आरोप है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर कम समय में बड़े लक्ष्य पूरे करने का दवाब उन्हें आत्महत्या की ओर धकेल रहा है.
विपक्ष का केंद्र पर निशाना
अनीश जॉर्ज की आत्महत्या के मामले में उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग की तरफ से करवाए जा रहे एसआईआर के अतिरिक्त काम के दबाव को कारण माना है. इसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि अनीश जॉर्ज अपनी ड्यूटी को लेकर तनाव में थे. केरल में विपक्ष ने से जॉर्ज की हत्या को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी और बीएलओ पर पड़ने वाले वर्कलोड की जांच होनी चाहिए. अब केरल में एसआईआर को लेकर अगर बीएलओ बहिष्कार करते हैं तो इससे प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
