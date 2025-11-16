Advertisement
trendingNow13006751
Hindi Newsदेश

SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था; इस राज्य में हड़कंप

Kerala BLO: शिक्षक सेवा संगठन समिति और केरल एनजीओ समीति ने रविवार को काम के बहिष्कार का फैसला लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और केरल के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पर एकजुट संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था; इस राज्य में हड़कंप

SIR Workload: केरल में जारी एसआईआर का काम सोमवार को बाधित हो सकता है. क्योंकि, कन्नूर में कथित तौर पर एसआईआर के ज्यादा काम के दवाब की वजह से एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रेड यूनियनों ने केरल में बीएलओ की तरफ से काम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. ट्रेड यूनियन का आरोप है कि केरल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और एसआईआर के बिना अवास्तविक से लक्ष्य के कारण बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार है. हालांकि, अधिकारी कन्नूर बीएलओ की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं. 

काम का बहिष्कार
केरल के कन्नूर में पय्यान्नूर के रहने वाले अनीश जॉर्ज ने रविवार को अपने घर पर फांसी लगा ली थी, जिसके बाद केरल सरकार के कर्मचारी और टीचर्स की कार्य परिषद के अलावा शिक्षक सेवा संगठन समिति और केरल एनजीओ समिति ने रविवार को काम के बहिष्कार का फैसला लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और केरल के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पर एकजुट संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है. संगठनों का आरोप है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर कम समय में बड़े लक्ष्य पूरे करने का दवाब उन्हें आत्महत्या की ओर धकेल रहा है.  

यह भी पढ़ें: दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; घंटों परेशान रही पुलिस 

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष का केंद्र पर निशाना

अनीश जॉर्ज की आत्महत्या के मामले में उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग की तरफ से करवाए जा रहे एसआईआर के अतिरिक्त काम के दबाव को कारण माना है. इसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि अनीश जॉर्ज अपनी ड्यूटी को लेकर तनाव में थे. केरल में विपक्ष ने से जॉर्ज की हत्या को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी और बीएलओ पर पड़ने वाले वर्कलोड की जांच होनी चाहिए. अब केरल में एसआईआर को लेकर अगर बीएलओ बहिष्कार करते हैं तो इससे प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

SirBLO suicideKerala BLO

Trending news

ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता