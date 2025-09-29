अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी, इस राज्य ने शुरू की पहल

Kerala Online Marriage Registration: भारत में शादी एक बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन, उनका परिवार और समाज के कुछ लोग शामिल होते हैं. इसके अलावा शादी की एक पंजीकरण की प्रक्रिया भी होता है, जिसमें जोड़ों को अपनी शादी रजिस्टर करवानी होती है. आमतौर पर इसके लिए जोड़े को अपने स्थानीय सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है, जहां पति या पत्नी में से कोई एक रहता है या फिर ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत ऑफिस जाना होता है. बता दें कि अब केरल सरकार ने ऐसी सुविधा पेश की है, जिसमें पति-पत्नी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी

केरल सरकार के लोकल सेल्फ गवर्मेंट डिपार्टमेंट ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें वीडियो E-KYC के जरिए आप अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं. यह प्रक्रिया K-SMART नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है, जिसे इन्फॉर्मेशन केरल मिशन (IKM) की ओर से डेवलप किया गया है. जनवरी साल 2024 से शहरी इलाकों में शुरू की गई यह सुविधा अप्रैल साल 2024 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई है, जिसमें अब तक 1,44,416 शादियों में से 62,524 शादियां ऑनलाइन रजिस्टर की जा चुकी हैं. इनमें 10,062 संख्या के साथ त्रिशूर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसके बाद मल्लपुरम में 8,345 और तिरुवनंतपुरम में 7,394 रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

कैसे करेंगे रजिस्टर?

IKM के चेयरमैन संतोश बाबू ने बताया कि यह सुविधा डिजिटल गवर्नेंस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि दंपती और उनके गवाह वीडियो कॉल के जरिए आधार बेस्ड OTP या ईमेल वेरिफिकेशन से पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें डिजिटली मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है. उनके मुताबिक विदेशों में रहने वाले कई दंपतियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है.

विवाह रजिस्ट्रेशन में आया बदलाव

गुरुवायूर नगरपालिका के सचिव अभिलाष के मुताबिक इस सुविधा के बाद से केरल में अब केवल 10-25 प्रतिशत लोग ही फिजिकली शादी रजिस्टर करवाने के लिए आते हैं. इससे स्थानीय निकायों का कार्यभार भी काफी कम हुआ है, हालांकि अभी भी कई लोग यह मानते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से पहले स्थानीय निकाय या अक्षय केंद्र जाना जरूरी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दंपती अलग-अलग समय और जगह से भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

FAQ

केरल में शादी पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह के साक्ष्य और फोटोग्राफ.

केरल में शादी पंजीकरण शुल्क कितना है?

शुल्क 100-120 तक हो सकता है, जो कि आवेदन और प्रमाण पत्र के लिए अलग-अलग हो सकता है.