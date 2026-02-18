न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; यहां जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल, दुनिया से जुदा है भारत की इस जनजाति का जीवन

Cholanaikkan Tribe Specialities: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, यहां पर कई ऐसी जनजातियां हैं जो अपने रहन-सहन, तौर तरीकों की वजह से दुनियाभर में फेमस हैं, भारत देश में भी ये आलम देखने को मिलता है. केरल के नीलांबुर जंगल की घनी हरियाली में भी एक ऐसी जनजाति रहती है जो दुनिया से जुदा है. ये जनजाति सबसे अलग-थलग आदिवासी समुदायों में से एक है, ये जनजाति मोबाइल, इंटरनेट से दूर है. जानिए इस जनजाति की क्या खासियत है.

कैसे होता है एक्टिविटी में बदलाव?

एक सुरक्षित जंगल के इलाके में छिपे हुए, चोलनाइक्कन लगभग पूरी तरह से अकेले रहते हैं, यह एक ऐसी जगह जहां समय, रूटीन और तरक्की के आज के विचारों का कोई खास मतलब नहीं है. चोलनाइक्कन अपनी जिंदगी को ऑर्गनाइज करने के लिए घड़ियों या कैलेंडर पर निर्भर नहीं रहते हैं. इसके बजाय, उनकी रोज की जिंदगी ज्यादातर दिन की रोशनी, मौसमी बदलावों और प्रकृति में देखे जाने वाले पैटर्न से तय होती है. यहां पर समय को तारीखों या नंबरों से नहीं मापा जाता, बल्कि रोशनी, मौसम और खुद जंगल में होने वाले बदलावों से महसूस किया जाता है. जैसे-जैसे दिन की रोशनी कम होती है, रोजाना की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जो मशीनी शेड्यूल के बजाय कुदरती साइकिल के साथ जुड़ी जिदगी को दिखाती है.

रिदम को ध्यान से सुनते हैं लोग

चोलनायकन लोगों के लिए, जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यह उनके होने का सेंटर है, जो उन्हें रहने की जगह, खाना, दवा और ज्ञान देता है जो पीढ़ियों से जुबानी तौर पर आगे बढ़ता आया है. समय और मौसम की उनकी समझ माहौल को ध्यान से देखने से आती है. मौसम, जानवरों के व्यवहार और पौधों की ग्रोथ में बदलाव साल में बदलाव का संकेत देते हैं. इंस्ट्रूमेंट से समय पढ़ने के बजाय, वे जंगल के इशारों पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी रिदम को ध्यान से सुनते हैं.

विरासत में मिली है समझ

जिसे बाहरी दुनिया साइंटिफिक नॉलेज मानती है, चोलनायकन उसे जीते हुए अनुभव के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं. दवा वाले पौधों, खाने लायक जड़ों और जिंदा रहने के तरीकों के बारे में उनकी समझ लिखी या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बल्कि विरासत में मिली है, जो सदियों के देखने, याद और जरूरत से बनी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पारंपरिक रूप से शिकारी और चरवाहे के तौर पर रहते हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से जंगल की पैदावार पर निर्भर रहते हैं. खेती पहले से उनके जीने के तरीके का हिस्सा नहीं रही है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उनके आस-पास की जमीन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है.