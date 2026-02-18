Advertisement
trendingNow13113927
Hindi Newsजरा हटकेन घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; यहां जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल, दुनिया से जुदा है भारत की इस जनजाति का जीवन

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; यहां जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल, दुनिया से जुदा है भारत की इस जनजाति का जीवन

Unique Tribes: भारत के केरल राज्य में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका जीवन औरों से जुदा है. इस जनजाति के लोग दुनिया से जुदा हैं. जानिए इस जनजाति की क्या खासियत है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 18, 2026, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; यहां जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल, दुनिया से जुदा है भारत की इस जनजाति का जीवन

Cholanaikkan Tribe Specialities: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, यहां पर कई ऐसी जनजातियां हैं जो अपने रहन-सहन, तौर तरीकों की वजह से दुनियाभर में फेमस हैं, भारत देश में भी ये आलम देखने को मिलता है. केरल के नीलांबुर जंगल की घनी हरियाली में भी एक ऐसी जनजाति रहती है जो दुनिया से जुदा है. ये जनजाति सबसे अलग-थलग आदिवासी समुदायों में से एक है, ये जनजाति मोबाइल, इंटरनेट से दूर है. जानिए इस जनजाति की क्या खासियत है. 

कैसे होता है एक्टिविटी में बदलाव?
एक सुरक्षित जंगल के इलाके में छिपे हुए, चोलनाइक्कन लगभग पूरी तरह से अकेले रहते हैं, यह एक ऐसी जगह जहां समय, रूटीन और तरक्की के आज के विचारों का कोई खास मतलब नहीं है. चोलनाइक्कन अपनी जिंदगी को ऑर्गनाइज करने के लिए घड़ियों या कैलेंडर पर निर्भर नहीं रहते हैं. इसके बजाय, उनकी रोज की जिंदगी ज्यादातर दिन की रोशनी, मौसमी बदलावों और प्रकृति में देखे जाने वाले पैटर्न से तय होती है. यहां पर समय को तारीखों या नंबरों से नहीं मापा जाता, बल्कि रोशनी, मौसम और खुद जंगल में होने वाले बदलावों से महसूस किया जाता है. जैसे-जैसे दिन की रोशनी कम होती है, रोजाना की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जो मशीनी शेड्यूल के बजाय कुदरती साइकिल के साथ जुड़ी जिदगी को दिखाती है. 

रिदम को ध्यान से सुनते हैं लोग
चोलनायकन लोगों के लिए, जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यह उनके होने का सेंटर है, जो उन्हें रहने की जगह, खाना, दवा और ज्ञान देता है जो पीढ़ियों से जुबानी तौर पर आगे बढ़ता आया है. समय और मौसम की उनकी समझ माहौल को ध्यान से देखने से आती है. मौसम, जानवरों के व्यवहार और पौधों की ग्रोथ में बदलाव साल में बदलाव का संकेत देते हैं. इंस्ट्रूमेंट से समय पढ़ने के बजाय, वे जंगल के इशारों पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी रिदम को ध्यान से सुनते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विरासत में मिली है समझ
जिसे बाहरी दुनिया साइंटिफिक नॉलेज मानती है, चोलनायकन उसे जीते हुए अनुभव के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं. दवा वाले पौधों, खाने लायक जड़ों और जिंदा रहने के तरीकों के बारे में उनकी समझ लिखी या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बल्कि विरासत में मिली है, जो सदियों के देखने, याद और जरूरत से बनी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पारंपरिक रूप से शिकारी और चरवाहे के तौर पर रहते हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से जंगल की पैदावार पर निर्भर रहते हैं. खेती पहले से उनके जीने के तरीके का हिस्सा नहीं रही है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उनके आस-पास की जमीन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Kerala tribes

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?