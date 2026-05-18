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Hindi Newsदेशराहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; केरलम सीएम के शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई नो एंट्री?

राहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; केरलम सीएम के शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई नो एंट्री?

Kerala CM Oath Ceremony: केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन आज सीएम पद की शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे. हालांकि, राहुल गांधी वीडी सतीशन के साथ मंच नहीं शेयर कर पाएंगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 18, 2026, 06:45 AM IST
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राहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; केरलम सीएम के शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई नो एंट्री?

Kerala CM Oath Ceremony: केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन आज सीएम पद की शपथ लेंगे, इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.  केरल में नई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए, जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं को स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, राहुल गांधी तमिलनाडु के सीएम विजय के शपथ ग्रहण समारोह में स्टेज पर नजर आए थे. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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