राहुल गांधी आएंगे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ेंगे; केरलम सीएम के शपथ ग्रहण के स्टेज पर किसने लगाई नो एंट्री?

Kerala CM Oath Ceremony: केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन आज सीएम पद की शपथ लेंगे, इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. केरल में नई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए, जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं को स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, राहुल गांधी तमिलनाडु के सीएम विजय के शपथ ग्रहण समारोह में स्टेज पर नजर आए थे.

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