'सरकार अमेरिका के प्रति वफादारी दिखाने में जल्दबाजी कर रही...,' वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? CM पिनारयी विजयन का बड़ा आरोप

Kerala CM on US Venezuela Attack: केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए गए हमले की आलोचना की. उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया.
Pinarayi Vijayan: केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने गुरुवार 8 जनवरी 2025 को अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए गए हमले की आलोचना की. इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और उसपर वॉशिंगटन के प्रति अधीनता दिखाने का आरोप लगाया. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया. सीएम ने कहा कि दुनिया भर के लोकतंत्रवादियों को अमेरिकी कार्रवाई की क्रूरता और अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.
केरल के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेस में बोलते हुए कहा,' वियतनाम से लेकर इराक तक, सीरिया से लेकर लीबिया तक और पूरे लैटिन अमेरिका में दुनिया इस ब्लडप्रेशर के घावों को झेल रही है. अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने लाखों निर्दोष लोगों को मार डाला है.' विजयन ने इसके परिणामों की चेतावनी देते हुए हा कि वेनेजुएला में आज जो हुआ वह कल किसी भी अन्य देश में हो सकता है. उन्होंने इसे एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति बताया.
विजयन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा था और वैश्विक जनमत जुटाने के लिए विदेशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे. उन्होंने कहा कि आज वेनेजुएला के लोग भी इसी तरह की अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के हकदार हैं. विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बदले इसे केवल तुच्छ समझ रही है और अमेरिका के प्रति वफादारी दिखाने में जल्दबाजी कर रही है. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के इस मुद्दे पर जारी बयान में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया.
विजयन ने सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध दर्ज कराने में भी विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह हर दिन ऐसे बयान देते हैं, जो भारत और उसकी संप्रभुता का अपमान करते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने का दावा करने वाली यह पार्टी भी उसी राह पर चल रही है. ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाने की बार-बार दी जा रही धमकियों का जिक्र करते हुए विजयन ने कहा कि यह विडंबना है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखने को तैयार है, जबकि ट्रंप लगातार भारत को भारी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं.
