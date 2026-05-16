अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद ने बताई वजह

Shashi Tharoor: केरल में वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है. वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर नहीं पहुंचेंगे, इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.
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VD Satheesan Oath Ceremony: अगर बात केरल की हो और शशि थरूर की न हो, ऐसा बहुत कम ही होता है, केरल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और वीडी सतीशन सीएम बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर नहीं शामिल होंगे. इस बात की जानकारी जब लोगों तक पहुंची तो तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन शशि थरूर ने खुद साफ किया है कि वो इस इवेंट का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगे?
शपथ ग्रहण में शामिल न होने की चर्चा के बीच थरूर ने थरूर ने इस मौके पर न आ पाने पर अफसोस जताया और कहा कि वह अपने पुराने स्कूल, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाषण देने के लिए बोस्टन में होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी ग्रेजुएट क्लास के 50वें एनिवर्सरी रीयूनियन में हिस्सा लेंगे. साथ ही साथ ये भी कहा कि यह जश्न मनाने का मौका है, मैं केरल के अच्छे भविष्य की उम्मीद कर रहा हूं.
I’m sorry to be missing the swearing-in ceremony of my I am in Boston this weekend to deliver the Commencement address at the graduation ceremony of my alma mater, the Fletcher School of Law & Diplomacy at—…
हाल ही में खत्म हुए केरल असेंबली चुनाव कैंपेन के दौरान, थरूर कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कैंपेनर्स में से एक बनकर उभरे थे. केरल में जितने भी विधानसभा प्रत्याशी थे वो सब चाहते थे कि थरूर उनकी जनसभा में जरूर पहुंचे, वो युवाओं में काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे थे. पूरे राज्य में उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिणी छोर तक थरूर ने प्रचार किया था. थरूर को युवा काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे. आलम ऐसा था कि बड़ी संख्या में लोग उनका इतंजार करते थे. उनकी इस सक्रियता से ही कांग्रेस ने केरल में बड़ा उलटफेर किया.
चुनाव परिणाम आने के करीब 10 दिन बाद कांग्रेस ने केरल में सीएम का ऐलान किया था, सीएम की रेस में पार्टी के कई और नेता की भी चर्चा थी लेकिन वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगी. आगामी 18 मई को वीडी सतीशन सीएम पद की शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच सकते हैं.
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