केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! कांग्रेस दोहरा न दें असम-पुडुचेरी वाली गलती?

4 मई को पांच राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए और उसके बाद ज्यादातर राज्यों में नई सरकारों की तस्वीर तेजी से साफ होने लगी. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महज पांच दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ भी करा दी. असम और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री के नाम और शपथ की तारीख लगभग तय मानी जा रही है. लेकिन केरलम में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बना पाई है. चुनाव नतीजों के पांच दिन बाद भी पार्टी के भीतर मंथन जारी है और यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर कांग्रेस फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर रही है?

केरलम की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहां कभी असम में खड़ी थी. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने कुल 102 सीटें जीती हैं. अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस के गठबंधन में उठापटक की स्थिति बनती हुए दिखाई दे रही है. कांग्रेस गठबंधन की इस जीत के बावजूद पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो केरलम में भी साल 2011 में असम वाली गलती न दोहरा बैठें. दरअसल, असम में कांग्रेस लंबे समय तक मुख्यमंत्री चेहरे और गुटों के बीच संतुलन नहीं बना पाई थी. नतीजा यह हुआ कि पार्टी कमजोर पड़ती गई और बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली. अब केरलम में कांग्रेस उस तरह की स्थिति बनने से बचना चाहती है.

केरलम मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन-कौन?

केरलम में मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन-कौन से नेता हैं ये बात हर किसी के जेहन में गूंज रही है. तो आपको बता दें कि मौजूदा समय केरलम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे पहला नाम केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा है. उनके समर्थन में 43 विधायक हैं. उसके बाद वी.डी. सतीशन का नाम सीएम की रेस में आगे हैं उनके समर्थन में 35 विधायक हैं. कुडुथुरुथी में तो एक समर्थक ने उनको सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर आत्महत्या की भी कोशिश की थी. रमेश चेन्निथला इस रेस में तीसरे स्थान पर हैं उनके समर्थन में कुल 22 विधायक हैं लेकिन कांग्रेस को यहीं सबसे ज्यादा खतरा है.

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केरलम में भी असम वाली गलती न दोहरा दे कांग्रेस

2011 में कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार असम की सत्ता अपने नाम की थी. उस दौर में हिमंता बिस्वा सरमा असम सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में गिने जाते थे. संगठन और सरकार दोनों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी. लेकिन अंदरखाने एक बड़ा टकराव चल रहा था. तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते थे, जबकि हिमंता खुद को स्वाभाविक दावेदार मानते थे. विवाद बढ़ता गया. हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस आलाकमान के सामने दावा किया कि 79 विधायकों में से 54 उनके समर्थन में हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. लेकिन पार्टी नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी, इस मांग से सहमत नहीं हुआ.

हिमंता ने राहुल गांधी को दी थी चेतावनी!

बाद में हिमंता ने कई इंटरव्यू में दावा किया कि जब वह अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे, तब राहुल गांधी उनकी बातें गंभीरता से सुनने के बजाय अपने कुत्ते को खिलाने में व्यस्त थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमंता ने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस के भीतर की खींचतान नहीं रुकी तो पार्टी कमजोर हो जाएगी और विपक्ष इसका फायदा उठा लेगा. लेकिन उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया. इसके बाद असम की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया. हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. आज स्थिति यह है कि असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में है, जबकि कांग्रेस महज 19 सीटों तक सिमट चुकी है. हिमंता अब सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं. क्षेत्र के छह राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है.

पुडुचेरी में भी कांग्रेस को लग चुका है ऐसा झटका

कुछ ऐसी ही कहानी एन. रंगासामी की भी रही. वह 2001 से 2008 तक पुडुचेरी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया. रंगासामी ने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. आखिरकार उन्होंने 2011 में कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी AINRC बनाई. कुछ साल बाद वह NDA के साथ आ गए. 2021 में उनके नेतृत्व में NDA ने पहली बार पुडुचेरी की सत्ता हासिल की और रंगासामी फिर मुख्यमंत्री बन गए. यह कांग्रेस के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका था.

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