कंगना रनौत का रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है? कांग्रेसवालों की तारीफ देख सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

Kangana Ranaut Manali Cafe: कंगना रनौत को अभी तक आपने एक्ट्रेस, निर्माता, निर्देशक और सांसद के तौर पर देखा है. लेकिन अब कंगना अपनी जिंदगी में एक और नई भमिका में शामिल हो गई हैं. ‌जिसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ही किया है. बिना देर किए आप सभी को बता दूं कि कंगना अपना एक नया कैफे 'द माउंटेन स्टोरी' खोल रही हैं जो हिमालय की वादियों में बनाया गया है. कंगना रनौत ने इस कैफे का पहला लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बारें में खूब चर्चा हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कंगना की तारीफ कांग्रेस ने किया है. आप जब यह पढ़ रहे होंगे तो यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा कि आखिर कांग्रेस ने कंगना की कैसे तारीफ कर दी. सबसे पहले देखें कांग्रेस की तरफ से की गई तारीफ का ट्वीट.

Dear @KanganaTeam,

We are happy to learn about your new 'pure vegetarian' restaurant. Hope you'll serve some amazing Himachali vegetarian dishes for all tourists. Wishing all success for this venture! pic.twitter.com/00z8I0w9UB

— Congress Kerala (@INCKerala) February 12, 2025