सुसाइड पर सुसाइड... कांग्रेस में ये क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी पार्टी?
Advertisement
trendingNow12921252
Hindi Newsदेश

सुसाइड पर सुसाइड... कांग्रेस में ये क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी पार्टी?

Kerala Wayanad Congress Suicide Case: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंची हैं. इस दौरान पार्टी में 2 घटनाएं देखने को मिली है, जिससे पार्टी बैकफुट पर आ गई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुसाइड पर सुसाइड... कांग्रेस में ये क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी पार्टी?

Kerala Congress: केरल के वायनाड में कांग्रेस पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह मामला तब देखने को मिला है जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हैं. बताया जा रहा है कि वायनाड के मुल्लनकोली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंचायत सदस्य जोस नेल्लेडम ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को अपनी कलाई काटकर आत्महत्या की. घर के पास ही स्थित एक तालाब में उनका शव मिला. सामने आई वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें टारगेट किया गया और उनके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है.    

'उन्होंने मेरा खून देखने की साजिश रखी...'  
नेल्लेडम का कहना था कि उन्होंने पुलिस को कनट्टुमलायिल थान्काचन नाम के एक साथी नेता के घर विस्फोटक और शराब मिलने की सूचना दी थी, हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि वह सामान किसी दूसरे कार्यकर्ता ने वहां रखवाया था. नेल्लेडम ने वीडियो में कहा,' उन्होंने मेरा खून देखने और मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश रची. मैं इसे सहन नहीं कर सकता.' इससे पहेल एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें कर्ज के बोझ के कारण कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्याक्ष एनएम विजयन और उनके बेटे ने आत्महत्या कर लिया. परिवार का कहना था कि विजयन ने पार्टी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वादा करने के बावजूद कांग्रेस ने अबतक कोई कर्ज नहीं चुकाया. ऐसे में अब परिवार पर 2 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है.    

ये भी पढ़ें- मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस पर लगाया आरोप 
शनिवार 13 सितंबर 2025 को विजयन की बहू पद्मजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिम्मेदारी लेने का वादा देकर अबतक उसे पूरा नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन का कहना है कि कांग्रेस में विजय की मौत को लेकर जांच चल रही है. उन्होंने कहा,' जांच पूरी होने के बाद ही पैसा दिया जाएगा. जांच के दौरान पार्टी भुगतान कैसे कर सकती है?'  

ये भी पढ़ें- JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर  

CPM ने कांग्रेस को घेरा 
दूसरी ओर नेल्लेडम की मौत पर संदेह जताते हुए वायनाड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एनडी अप्पाचन ने कहा कि उनके सुसाइड नोट को पब्लिक किया जाना चाहिए. उन्होंने पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ CPM ने मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा हुआ है. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह में उलझी है. केरल के मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा,' कांग्रेस आज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, हिंसक घटनाओं और घोटालों का पर्याय बन चुकी है.' वायनाड में कांग्रेस के अंदर इस संकट ने पार्टी की मुश्किलें अधिक बढ़ा दी हैं. कांग्रेस के लिए .ह बड़ी चुनौती बन रहा है. 

FAQ 
वायनाड में कांग्रेस पार्टी के किन नेताओं ने आत्महत्या की? 
वायनाड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंचायत सदस्य जोस नेल्लेडम ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या की. दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष एनएम विजयन और उनके बेटे ने कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या की. 

आत्महत्या के क्या कारण थे? 
जोस नेल्लेडम ने आरोप लगाया कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें टारगेट किया गया और उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था. एनएम विजयन ने पार्टी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कांग्रेस ने वादा करने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाया, जिससे परिवार पर 2 करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Kerala Congress

Trending news

सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
;