सुसाइड पर सुसाइड... कांग्रेस में ये क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी पार्टी?

Kerala Congress: केरल के वायनाड में कांग्रेस पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह मामला तब देखने को मिला है जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हैं. बताया जा रहा है कि वायनाड के मुल्लनकोली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंचायत सदस्य जोस नेल्लेडम ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को अपनी कलाई काटकर आत्महत्या की. घर के पास ही स्थित एक तालाब में उनका शव मिला. सामने आई वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें टारगेट किया गया और उनके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है.

'उन्होंने मेरा खून देखने की साजिश रखी...'

नेल्लेडम का कहना था कि उन्होंने पुलिस को कनट्टुमलायिल थान्काचन नाम के एक साथी नेता के घर विस्फोटक और शराब मिलने की सूचना दी थी, हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि वह सामान किसी दूसरे कार्यकर्ता ने वहां रखवाया था. नेल्लेडम ने वीडियो में कहा,' उन्होंने मेरा खून देखने और मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश रची. मैं इसे सहन नहीं कर सकता.' इससे पहेल एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें कर्ज के बोझ के कारण कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्याक्ष एनएम विजयन और उनके बेटे ने आत्महत्या कर लिया. परिवार का कहना था कि विजयन ने पार्टी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वादा करने के बावजूद कांग्रेस ने अबतक कोई कर्ज नहीं चुकाया. ऐसे में अब परिवार पर 2 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है.

कांग्रेस पर लगाया आरोप

शनिवार 13 सितंबर 2025 को विजयन की बहू पद्मजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिम्मेदारी लेने का वादा देकर अबतक उसे पूरा नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन का कहना है कि कांग्रेस में विजय की मौत को लेकर जांच चल रही है. उन्होंने कहा,' जांच पूरी होने के बाद ही पैसा दिया जाएगा. जांच के दौरान पार्टी भुगतान कैसे कर सकती है?'

CPM ने कांग्रेस को घेरा

दूसरी ओर नेल्लेडम की मौत पर संदेह जताते हुए वायनाड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एनडी अप्पाचन ने कहा कि उनके सुसाइड नोट को पब्लिक किया जाना चाहिए. उन्होंने पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ CPM ने मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा हुआ है. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह में उलझी है. केरल के मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा,' कांग्रेस आज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, हिंसक घटनाओं और घोटालों का पर्याय बन चुकी है.' वायनाड में कांग्रेस के अंदर इस संकट ने पार्टी की मुश्किलें अधिक बढ़ा दी हैं. कांग्रेस के लिए .ह बड़ी चुनौती बन रहा है.

