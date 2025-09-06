B से बीड़ी; B से बिहार... पोस्ट पर मचा बवाल, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने विवाद के बाद दिया इस्तीफा

Kerala Congress Bihar Post: केरल कांग्रेस ने जीएसटी दरों पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बिहार की तुलना बीड़ी से की थी, जिस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने कांग्रेस पर बिहार राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया. इस बीच, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख वी.टी. बलराम ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने वाले एक विवादास्पद पोस्ट की आलोचना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यह पोस्ट बीड़ी पर प्रस्तावित जीएसटी (GST) दर में बदलाव के जवाब में किया गया था और इसमें लिखा था कि बीड़ी और बिहार, 'बी' से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. बता दें, बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया था.

भाजपा ने विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

भाजपा ने केरल कांग्रेस पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया. भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस तुलना का समर्थन करते हैं. पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक की बिहार के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पोस्ट को बिहार का अपमान बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की.

केरल कांग्रेस ने मांगी माफी

केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने एक पोस्ट में गलती और सावधानी की कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया टीम ने राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार माफी मांगी है. हालांकि, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भाजपा पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और बताया कि बीड़ी को उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण हानिकारक माना जाता है, और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का उद्देश्य धूम्रपान छोड़ने को बढ़ावा देना है. बता दें, इस पोस्ट ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से जवाबदेही की मांग की है.