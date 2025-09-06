 B से बीड़ी; B से बिहार... पोस्ट पर मचा बवाल, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने विवाद के बाद दिया इस्तीफा
Advertisement
trendingNow12911193
Hindi Newsदेश

B से बीड़ी; B से बिहार... पोस्ट पर मचा बवाल, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने विवाद के बाद दिया इस्तीफा

कांग्रेस नेता वी.टी. बलराम ने केरल में पार्टी के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने बीड़ी पर जीएसटी की दरों में कमी के बारे में एक पोस्ट में बिहार का कथित तौर पर अपमान करने के बाद किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Kerala Congress Bihar Post: केरल कांग्रेस ने जीएसटी दरों पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बिहार की तुलना बीड़ी से की थी, जिस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने कांग्रेस पर बिहार राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया. इस बीच, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख वी.टी. बलराम ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने वाले एक विवादास्पद पोस्ट की आलोचना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यह पोस्ट बीड़ी पर प्रस्तावित जीएसटी (GST) दर में बदलाव के जवाब में किया गया था और इसमें लिखा था कि बीड़ी और बिहार, 'बी' से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. बता दें, बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया था.

भाजपा ने विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

भाजपा ने केरल कांग्रेस पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया. भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस तुलना का समर्थन करते हैं. पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक की बिहार के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पोस्ट को बिहार का अपमान बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की.

Add Zee News as a Preferred Source

केरल कांग्रेस ने मांगी माफी

केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने एक पोस्ट में गलती और सावधानी की कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया टीम ने राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार माफी मांगी है. हालांकि, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भाजपा पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और बताया कि बीड़ी को उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण हानिकारक माना जाता है, और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का उद्देश्य धूम्रपान छोड़ने को बढ़ावा देना है. बता दें, इस पोस्ट ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से जवाबदेही की मांग की है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Kerala Congress Bihar Post

Trending news

RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
;