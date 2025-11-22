Advertisement
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान

Kerala Crash Victim: केरल के एक जोड़े की शादी में एक अचानक मोड़ आया जब दुल्हन शादी की सुबह ही कार दुर्घटना में घायल हो गई. इस वजह से उनका शादी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में हुई.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 22, 2025, 01:48 PM IST
Kerala Couple Marriage in Hospital: केरल में एक जोड़े के लिए शादी की कसमें तब सच साबित हुईं जब दुल्हन सुबर एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गई. इसके बाद कोच्चि के एक प्राइवेट अस्पताल के आपातकालीन विभाग(Emergency Department)ही शादी का मंडप बन गया. एर्नाकुलम के वीपीएस लेकशोर अस्पताल में ना कोई सजावट थी ना शोरगुल. अलप्पुझा की 25 साल की स्कूल टीचर अवनी जे और इंजीनियरिंग प्रोफेसर शेरोन वीएम ने अपनी शादी पक्का करने का फैसला किया. इस शादी के गवाह बने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और करीबी रिश्तेदार. 

अस्पताल ने क्यों दी शादी की इजाजत?
अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी विभाग में शादी की इजाजत इसलिए दी क्योंकि हादसा अवनी के जीवन के सबसे जरूरी दिन पर हुआ था. उन्होंने  दोनों परिवारों की इच्छा का सम्मान किया और तय दिन पर ही शादी की परमिशन दे दी. शादी शुक्रवार को तय थी और यह हादसा हुआ सुबह करीब 3 बजे जब अवनी रिश्तेदारों के साथ मेकअप कराने कुमारकोम जा रही थीं. 

कैसे हुआ हादसा?
कार चला रहे व्यक्ति ने कंट्रोल खो दिया और कार पेड़ से टकरा गई. वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को पहले कोट्टायम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. लेकिन दुल्हन अवनी को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए लगभग 70 किमी दूर एर्नाकुलम के लेकशोर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

इमरजेंसी में हुई शादी
दूल्हा शेरोन और उनका परिवार अस्पताल पहुंचे और परिवारों ने अस्पताल के अधिकारियों से तय सीमा पर शादी करने की इच्छा जताई. डॉक्टरों से बात करने के बाद अधिकारियों ने मरीज की सुविधा को देखते हुए Emergency Department में शादी का इंतजाम किया. लेकशोर के न्यूरोसर्जरी प्रमुख डॉ. सुदीश करुणाकरण ने बताया कि, अवनी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी लेकिन उनकी हालत स्थिर है. अवनी अलाप्पुझा के चेरथला स्थित एक स्कूल में टीचर हैं और शेरोन उसी इलाके के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं.

