Wedding Invitation: इस कपल ने शादी में इंडियन आर्मी को भेजा इमोशनल इन्विटेशन, अब सेना से मिला ये गिफ्ट

सान आमतौर पर शादी एक बार करता है और जिंदगी के इस खास पल को यादगार बनाना चाहता है. इसे यादगार बनाने के लिए आजकल लोग तरह-तरह के उपाय और काफी पैसा खर्च करते हैं. कोई यूनिक वैन्यू पैलेस का सहारा लेता है तो कोई एंट्री को अलग बनाता है. पर इस आपाधापी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो सादगी में रहकर कुछ अलग और ऐसा करते हैं जिनसे उनकी शादी यादगार बन जाती है. ऐसा ही कुछ केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले राहुल नाम के लड़के ने किया. इसने अलग सोचते हुए अपनी शादी में इंडियन आर्मी को बुलाया. उसने इसके लिए उन्हें खास मैसेज के साथ वेडिंग कार्ड भी भेजा. यह शादी 10 नवंबर को संपन्न हुई है, लेकिन इस शादी के चर्चे अब भी हो रहे हैं.

इन्विटेशन कार्ड में लिखा शानदार मैसेज

रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल नाम के इस लड़के की शादी 10 नवंबर को कर्तिका से होनी थी. लड़के ने शादी का कार्ड अपने दोस्तों और परिवार वालों को तो दिया ही. साथ ही उसने एक कार्ड भारतीय सेना के लिए भेजने का फैसला किया. कार्ड पर उसने लिखा, ‘प्यारे हीरोज, हम (राहुल और कर्तिका) 10 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं. हम देश के प्रति आपके प्यार, दृढ़ता और देशभक्ति के आभारी हैं. हमें सुरक्षित रखने के लिए हम आपके आभारी हैं. आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं. आपकी वजह से ही हम खुशी से शादी कर पा रहे हैं. हमें आपको हमारी शादी में आमंत्रित करते हुए काफी खुशी हो रही है. हम शादी में आपकी उपस्थिति की उम्मीद करते हैं.'

