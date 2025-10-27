केरल में लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम लड़के से प्यार पर ऐतराज

House confinement over interfaith relationship: केरल (Kerala) के कासरगोड (Kasaragod) जिले की एक महिला, जो कमर से नीचे पैरालाइज्ड है, उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता जो ने उसे एक मुस्लिम शख्स से शादी करने की चाहच के कारण घर में कैद कर लिया. हालांकि परिवार ने इस आरोप से इनकार किया है. लड़की के पिता सीपीआई (एम) नेता हैं.

वीडियो के जरिए पिता पर आरोप

केरल के कासरगोड ज़िले के उडुमा (Uduma) की एक महिला का वीडियो, जिसमें वो खुद को अपने ही घर में कैद एक बालिग बेटी बता रही है, 21 अक्टूबर से ऑनलाइन वायरल हो रहा है. पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक शिकायती लेटर भी सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि वो कमर से नीचे लकवाग्रस्त है और एक मुस्लिम शख्स से शादी करने की इच्छा के कारण उसके माता-पिता और भाई ने उसके साथ बुरा सलूक किया.

35 साल महिला संगीता पीवी (Sangeetha PV) ने आरोप लगाया कि उसके मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी हो रही है क्योंकि उसके पिता पीवी भास्करन (PV Bhaskaran) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPI(M) के एक असरदार नेता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

"मदद करे मीडिया और विपक्ष"

वीडियो में वो पूछती हैं, "क्या मुझे आजादी से जीने का हक नहीं है? मैं चाहती हूं कि दुनिया मेरी सच्चाई जाने. मैं विपक्षी नेता से दखल देने की गुजारिश करती हूं. मैं मीडिया से घर आकर सच्चाई का पता लगाने का अनुरोध करती हूं."

पिता ने किया आरोपों से इनकार

वीडियो वायरल होने के बाद, कासरगोड में सीपीआई (एम) शाखा समिति के सदस्य, 73 साल के भास्करन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान संगीता का नाबालिग बेटा भी मौके पर मौजूद था.

भास्करन ने आरोपों से इनकार किया और अपनी बेटी के कथित लवर रशीद (Rasheed) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बता दें की रशीद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और संगीता ने कहा है कि वो उससे शादी करना चाहती है. भास्करन के मुताबिक, संगीता की हालत में सुधार न होने के बाद, एक रिश्तेदार की सलाह पर रशीद को घर पर ही उसका इलाज करने के लिए कहा गया था.

कहां हुई रशीद से मुलाकात?

संगीता, जो तलाकशुदा हैं और एक टीनएज बेटे की मां हैं, वो सितंबर 2023 में एक सड़क दुर्घटना में अपने पैरों से लाचार हो गई थीं. सर्जरी के बाद, उन्होंने थालास्सेरी (Thalassery) के एक आयुर्वेद अस्पताल में 14 महीने और फिर डेढ़ महीने तक एक फिजियोथेरेपी सेंटर में इलाज करवाया. इसके बाद, चार महीने पहले, रशीद ने उन्हें अपना इलाज करवाने की पेशकश की. शुरुआत में वो भास्करन के घर पर रहे और बाद में संगीता को अपने सेंटर में शिफ्ट करने के लिए कहा.

परिवार को शादी से ऐतराज

संगीता ने कहा है कि उनके परिवार ने रशीद से शादी करने के उनके फैसले का विरोध किया था. पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि रशीद पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, और उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ अपने परिवार की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. संगीता ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके रिश्ते पर इसलिए ऐतराज जताया क्योंकि ये इंटर-रिलीजन वाला मामला था. वीडियो में, संगीता कहती है कि वो रशीद से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता, एक कम्युनिस्ट नेता होने के बावजूद, उसके इंटर-रिलिजियस रिलेशनशिप का विरोध करते थे.

ऐतराज की वजह क्या है?

22 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भास्करन ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि अगर रशीद शादीशुदा न होते और उनके दो बच्चे न होते, तो वो उनके रिश्ते से खुश होते. भास्करन ने कहा, "मैं एक कम्युनिस्ट हूँ, मैं 18 साल की उम्र से पार्टी का सदस्य हूं. मैं जाति या धर्म नहीं देखता. लेकिन मुझे इस बात का गहरा दुख है कि मेरी अपनी बेटी को ये कहने पर मजबूर किया गया कि मैं सांप्रदायिक हूं."

बेटी का फोन छीना

हालांकि, उन्होंने ये माना कि संगीता का फोन छीन लिया गया था, और कहा कि परिवार इस बात से हैरान था कि उसने किसी और डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. भास्करन ने आरोप लगाया कि रशीद ने खिड़की से चुपके से फोन उसे दे दिया होगा. उन्होंने कहा, "उसका इरादा मेरी बेटी को मिलने वाली बीमा राशि (उसके एक्सीडेंट के लिए) हड़पने का है."

भास्करन ने कहा कि रशीद की पत्नी ने भी उन पर संगीता के पैसे मांगने का आरोप लगाया है. उन्होंने आगे बताया कि वो रशीद के माता-पिता से मिले थे, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया. भास्करन के मुताबिक, परिवार ने संगीता के इलाज पर तकरीबन 52 लाख रुपये खर्च किए हैं, जिसमें निजी बचत के साथ-साथ दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए गए पैसे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि रशीद को कुछ महीनों के इलाज के लिए 4.75 लाख रुपये से ज्यादा मिले थे. भास्करन ने कहा, "उसने दावा किया था कि अगर वो 3 महीने में ठीक नहीं हुई तो वह पैसे वापस कर देगा."

परिवार पर संगीन इल्जाम

संगीता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके परिवार का इरादा उसे “कोमा में डालने” का था ताकि वो उसकी बीमा राशि का दावा कर सकें, और उन्होंने उसके तलाक के सेटलमेंट और सोना भी ले लिया था.

संगीता के दोस्त ने दायर की थी याचिका

पुलिस में की गई शिकायतों के अलावा, संगीता के दोस्त अर्जुन ने केरल हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिसमें उसकी मौजूदगी की मांग की गई. 11 अगस्त को, अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और अर्जुन के आचरण को "विरोधाभासी" बताया.

केरल हाईकोर्ट ने कहा, "हमें पूरा शक है कि वो किसी और के लिए काम कर रहा था, और जब भी हमने उससे अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए कहा - जिसमें 07-08-2025 का आदेश भी शामिल है, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया."

अदालत ने भास्करन के वकील पीके सुभाष (PK Subhash) की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने कहा, "ये पूरा मामला रशीद नाम के एक शख्स ने उठाया है, जिसका नाम पुलिस ने भी लिया है, और उनके मुवक्किल और उनका परिवार उससे डरते हैं." वहां के पुलिस स्टेशन को परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.