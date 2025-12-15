हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं लाना... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान

Kerala Local Body Election: केरल में स्थानीय चुनाव के नतीजे आने के महज दो दिन के बाद ही सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया. केरल के मलप्पुरम जिले में सीपीएम नेता ने जीत के जश्न में महिलाओं को लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया. मजीद के इस बयान के बाद से वहां सियासी घमासान शुरू हो गया. आपको बता दें कि सीपीएम नेता मजीद ने थेन्नेला पंचायत क्षेत्र से महज 47 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत पाए थे. यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मजीद के इस बयान के बाद वहां मौजूद सैकड़ो लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाईं. इसमें महिलाएं भी शामिल थीं.

अपनी जीत के जश्न के नशे में चूर मजीद ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए महिलाओं को टारगेट किया. मजीद ने कहा, 'शादी करके परिवारों में लाई गई महिलाओं को सिर्फ वोट पाने या वार्ड जीतने के लिए अजनबियों के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए.' मजीद इतने पर ही चुप नहीं हुए उन्होंने महिलाओं को लेकर आगे कहा कि महिलाएं सिर्फ अपने पतियों के साथ सोने के लिए होती हैं. महिलाओं को लेकर सीपीएम नेता मजीद के इस शर्मनाक बयान के बाद उनकी चौतरफा निंदा हो रही है.

हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं लाना चाहिए जो...

सीपीएम नेता मजीद ने आगे कहा, हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं लाना चाहिए. जो महज कुछ वोटों के लिए सियासत में उतार दी जाती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि एक बार शादी होने के बाद महिलाओं को अपने घर की देखभाल करनी चाहिए. मजीद ने कहा कि अगर ऐसी महिलाएं सियासत में कदम रखती हैं तो इससे भी ज्यादा उन्हें सुनना पड़ सकता है. अगर ऐसी महिलाएं हमारे खिलाफ केस भी कर दें तो हमें उससे निपटना आता है. मजीद के इस बयान के बाद उन पर सियासत की आड़ में महिलाओं को लेकर अपनी पिछड़ी और घटिया सोच को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

मजीद को लोकल चुनाव में मिले 666 वोट

सूत्रों की माने तो मजीद ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए CPM लोकल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया था. मजीद ने इस चुनाव में अपने निकटम प्रतिद्वंदी आईयूएमएल के नेता को महज 47 वोटों से हराया था. मजीद को महज 666 वोट ही मिले थे. केरल में दो दिन पहले ही पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं. इस चुनाव में मजीद ने पंचायत सदस्य के तौर पर जीत हासिल की और जीत के जश्न के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं को लेकर ये विवादित बयान दिया. यहां गौर करने वाली बात ये थी कि इस विवादित बयान के बाद ताली बजाने वालों के समूह में महिलाएं भी शामिल थीं. हालांकि बाद में महिलाओं ने मजीद के इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

