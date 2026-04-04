Kerala Election 2026: धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक

Kerala Election 2026: कन्नूर की धर्मदम सीट पर सीएम पिनारयी विजयन हैट्रिक जीत की कोशिश में हैं. वामपंथ का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर UDF और NDA ने कड़ी चुनौती दी है. मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि अंतर कम करने और राजनीतिक संदेश देने का भी है, जिस पर ना केवल केरल की बल्कि राष्ट्रीय नजरें भी टिकी हुई हैं.
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Kerala Election: केरल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है, वह है कन्नूर जिले की धर्मदम विधानसभा सीट. यह वही क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) चुनाव लड़ते हैं और इस बार उनकी निगाहें लगातार तीसरी जीत, यानी हैट्रिक पर टिकी हैं. धर्मदम को लंबे समय से वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2026 का चुनाव इस सीट को एक सामान्य राजनीतिक मुकाबले से कहीं आगे ले गया है. यह अब प्रतिष्ठा, शक्ति और भविष्य की राजनीति का प्रतीक बन चुका है. यहां मुकाबला सिर्फ जीत-हार का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का है.
सीएम पिनारयी विजयन के लिए धर्मदम महज एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है. यह उनकी राजनीतिक पहचान और पकड़ का केंद्र है. 2016 में पहली बार यहां से चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने 2021 में भी भारी अंतर से जीत दर्ज की थी. पिछली बार उन्हें करीब 50000 वोटों की बढ़त मिली थी, जो इस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है. विजयन अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. सड़क, बुनियादी ढांचा और बाईपास जैसी परियोजनाएं उनके चुनावी अभियान का अहम हिस्सा हैं. कन्नूर को सीपीआई(एम) की आत्मा कहा जाता है, और यहां जीत पार्टी की वैचारिक मजबूती को भी दिखाता है.
इस बार चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है विपक्ष की रणनीति. कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने वीपी अब्दुल रशीद को मैदान में उतारा है. वहीं भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भी पूरी ताकत से मैदान में है, जहां के रंजीत उम्मीदवार हैं. विपक्ष ने इस बार डबल अटैक की रणनीति अपनाई है. यूडीएफ जहां स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, प्रशासनिक फैसलों और सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रहा है, वहीं एनडीए केंद्र बनाम राज्य विकास मॉडल को मुद्दा बना रहा है. इसके साथ ही, वह वोटिंग पैटर्न में सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में भी जुटा है.
केरल की राजनीति परंपरागत रूप से दो ध्रुवों वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और UDF के बीच घूमती रही है. आमतौर पर दोनों गठबंधन बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन 2021 में यह ट्रेंड टूट गया, जब एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा. अब 2026 में तस्वीर और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के रूप में एनडीए ने अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है. 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट पर जीत और स्थानीय निकाय चुनावों में सफलता ने भाजपा को नया आत्मविश्वास दिया है. एलडीएफ, जिसका नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कर रही है, अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती पर भरोसा कर रही है. वहीं यूडीएफ में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं.
इस चुनाव में सिर्फ जीत ही मायने नहीं रखती जीत का अंतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है. 2021 में विजयन की बड़ी जीत ने उन्हें मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया था. इस बार यूडीएफ का लक्ष्य साफ है अगर जीत नहीं भी मिली, तो कम से कम अंतर को काफी घटाया जाए, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि एलडीएफ की पकड़ कमजोर हो रही है.
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पिनारयी विजयन को देश के प्रमुख मार्क्सवादी नेताओं में गिना जाता है. ऐसे में उनका प्रदर्शन सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहता. राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह चुनाव वामपंथ की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा का संकेत भी है. अगर विजयन यहां से हैट्रिक बनाते हैं, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत होगी, बल्कि पूरे वामपंथी आंदोलन के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़ावा भी होगा.
धर्मदम और आसपास का कन्नूर इलाका ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक हिंसा और तनाव के लिए भी जाना जाता रहा है. ऐसे में इस बार चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, धर्मदम में कुल 1.84 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. यह भी चुनावी गणित में एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है.
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मतदान 9 अप्रैल को होना है और नतीजे 4 मई को आएंगे. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है. धर्मदम भले ही अब तक लाल गढ़ रहा हो, लेकिन इस बार की चुनावी जंग ने इसे एक हाई-स्टेक्स बैटलफील्ड में बदल दिया है. विजयन के लिए यह हैट्रिक का मौका है, लेकिन विपक्ष इसे उनकी सबसे कठिन परीक्षा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. आखिरकार, यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है यह केरल की राजनीति के अगले अध्याय की दिशा तय करने वाला मुकाबला है.
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