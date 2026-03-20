Kerala Election 2026: खत्म हुई नाराजगी! सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर?

Kerala Election 2026: कांग्रेस सांसद के सुधाकरन और अदूर प्रकाश ने केरल विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला. जिसके बाद के सुधाकरन की नाराजगी बढ़ गई, उन्हें मनाने में पूरा हाईकमान लग गया.
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K Sudhakaran: केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दो लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट में 37 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. जबकि पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. पार्टी ने कुल मिलाकर अभी तक 97 प्रत्याशियों को टिकट दिया है. इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कांग्रेस ने सांसद के सुधाकरन को टिकट नहीं दिया है. सुधाकरन ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी.
कांग्रेस, UDF और कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. के सुधाकरन और उनके साथी अदूर प्रकाश टिकट चाहते थे लेकिन कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट देने से मना कर दिया. पार्टी ने कन्नूर से पूर्व मेयर टी ओ मोहनन को मैदान में उतारा जबकि कोन्नी से प्रोफेसर सतीश कोचुपरम्बिल को टिकट दिया गया है, इस सीट से अदूर प्रकाश चुनाव लड़ना चाहते थे.
कांग्रेस हाईकमान ने कई हफ्ते पहले साफ कर दिया था कि मौजूदा MPs को मैदान में नहीं उतारा जाएगा लेकिन पार्टी वर्कर्स के बीच पॉपुलर सुधाकरन को उम्मीद थी कि पार्टी उनके लिए कोई छूट देगी. वह कुछ दिन पहले इसी उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंचे थे. हालांकि टिकट बंटवारे के बाद वो काफी नाराज हो गए थे.
कन्नूर की बात करें तो सुधाकरन अपनी अक्रामक रवैये और राजनीतिक शैली के लिए यहां पर फेमस हैं. सुधाकरन ने लीडरशिप के स्टैंड के बावजूद कहा कि MPs को असेंबली चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनका फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दिखाता है. टिकट बंटवारे के बाद जब वो दिल्ली में थे तो उनके कार्यकर्ता ये भी कहने लगे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं.
इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया, ए के एंटनी से लेकर रमेश चेन्निथला तक, कई पुराने नेताओं ने सुधाकरन से बात की. पूर्व CM एंटनी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि CPI(M) सरकार के तीसरे टर्म की ओर ले जाने वाले हालात न बनाएं, वह वो लीडर हैं जिन्होंने कन्नूर में CPI(M) के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. मैं चाहता था कि वह पार्टी के फैसले के हिसाब से चलें.
कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम को सुधाकरन से फोन पर बात की और उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने की सलाह दी. हालांकि यह साफ नहीं है कि खड़गे ने उन्हें कोई और ऑफर दिया था या नहीं. केरल जाने से पहले सुधाकरन ने रिपोर्टर्स से कहा कि वह पार्टी में बने रहेंगे. 'पार्टी बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा हूं. मैं पार्टी को चैलेंज करने वाला नहीं हूं, मैंने बने रहने का फैसला किया है.
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