भाजपा की जीत पर सवाल, UDF-LDF में सीधा मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा दावा

Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. इस बीच, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि राज्य में भाजपा का कोई खास प्रभाव नहीं है और मुकाबला सीधे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच है. उन्होंने कहा कि केरल की राजनीति दशकों से इन्हीं दो गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमती रही है और इस बार जनता एलडीएफ सरकार के खिलाफ वोट कर यूडीएफ को सत्ता में लाएगी.

एक चरण में होगा मतदान

केरस में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा इस बीच सभी दल चुनाव परिणाम में अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एलडीएफ लगभग एक दशक से सत्ता में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वापसी की कोशिश में जुटा है. भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने का दावा कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे गंभीर चुनौती नहीं मान रहा.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. कोट्टायम में एक रैली के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते से किसानों के हितों को नुकसान होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खोलकर किसानों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है.

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पीएम मोदी ने किया पलटवार

वहीं पीएम मोदी ने पलक्कड़ में एक जनसभा के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों गठबंधन वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं और राज्य के विकास की अनदेखी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि केरल लंबे समय से स्वार्थी राजनीति के दो मॉडलों के बीच फंसा हुआ है और एनडीए राज्य में विकास की नई दिशा देना चाहता है.

क्या कहती है केरल की चुनावी तस्वीर?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केरल में पारंपरिक रूप से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है. हालांकि भाजपा ने कुछ क्षेत्रों में अपना वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन सत्ता की दौड़ में वह अभी भी पीछे मानी जाती है. यही वजह है कि इस चुनाव को मुख्य रूप से द्विध्रुवीय मुकाबला माना जा रहा है. मतदाताओं की बात करें तो इस बार करीब 2.69 करोड़ लोग मतदान प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

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चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1.31 करोड़ पुरुष, 1.38 करोड़ महिला और 227 ट्रांस जेंडर मतदाता शामिल हैं. खास बात यह है कि 18 से 19 साल के 4.24 लाख से अधिक युवा मतदाता इस बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. कुल मिलाकर, केरल चुनाव 2026 में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजा तेज है और सभी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. एक ओर यूडीएफ सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है, तो दूसरी ओर एलडीएफ अपनी नीतियों और कामकाज के आधार पर जनादेश मांग रहा है. वहीं, भाजपा भी राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में है.