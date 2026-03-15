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Kerala Election Dates 2026: केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदल देगी 'पावर गेम'? बदले-बदले लग रहे हालात

Kerala Election 2026 Schedule: केरल की राजनीति दशकों से LDF और UDF के बीच घूमती रही है. ये दोनों अलग-अलग गठबंधन हैं, जो बारी-बारी से राज्य की सत्ता में आते रहे हैं. हालांकि, इस बार BJP इस लड़ाई त्रिशंकु बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है. उसके सभी संगठन पिछले कई वर्षों से विभिन्न तबकों के मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:59 PM IST
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Kerala Election Dates 2026: केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदल देगी 'पावर गेम'? बदले-बदले लग रहे हालात

Kerala Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग की ओर से केरल असेंबली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इस राज्य में दशकों से LDF और UDF का राज रहा है. दोनों गठबंधन बारी-बारी से राज्य की सत्ता में आते रहे हैं. जबकि, बीजेपी वहां आज तक कभी सत्ता में नहीं आ पाई है. हालांकि, इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं. राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार जुटी हुई है. उसने राज्य में 54 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं के साथ ही ईसाई मतदाताओं को भी अपने पाले में लाने के लिए कई कदम उठाए. अब उसे इन पहल का कितना फल मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

बताते चलें कि केरल असेंबली में बारी-बारी से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का कब्जा होता रहा है. LDF की अगुवाई वाम दल और UDF का नेतृत्व कांग्रेस करती है. राज्य असेंबली में कुल 140 सीटें हैं. वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में LDF ने सत्ता में रहते हुए फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की. उसने इलेक्शन में कुल 99 सीटें जीतीं. जबकि, विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) महज  41 सीटें ही हासिल कर पाया. इसके साथ ही LDF ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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