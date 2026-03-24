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Kerala Elections 2026: हैट्रिक पर LDF की नजर या फिर होगा खेला? अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती से बढ़ी टेंशन

Assembly Elections 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 में 9 अप्रैल को 140 सीटों पर मतदान होगा. LDF हैट्रिक की कोशिश में है, जबकि UDF सत्ता वापसी के लिए जुटा है. विकास, कल्याण योजनाएं, अंदरूनी बगावत और विपक्ष की एकजुटता इस बार चुनाव के नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:30 PM IST
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Kerala Elections 2026: हैट्रिक पर LDF की नजर या फिर होगा खेला? अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती से बढ़ी टेंशन

Kerala Elections 2026: केरल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 140 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है. इस चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) एक दशक बाद वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है.

हैट्रिक के लिए LDF का ‘परफॉर्मेंस मॉडल’

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार अपने कामकाज को ही चुनावी मुद्दा बना रही है. गठबंधन का दावा है कि उसने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं. एलडीएफ के मुताबिक, सरकार ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है.

हर गांव में डिस्पेंसरी और स्कूलों को स्मार्ट बनाने की पहल की है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की है. राज्य सरकार ने सड़कों, पुलों और औद्योगिक ढांचे में निवेश किया है. इस बीच, राज्यसभा सांसद जान ब्रिटास ने कहा कि केरल में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए एलडीएफ को जनता का समर्थन मिलेगा.

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स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास फोकस

एलडीएफ सरकार का दावा है कि पिछले पांच वर्षों में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वालों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. इसके अलावा, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था लागू की गई है. इन योजनाओं को एलडीएफ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रहा है.

एलडीएफ की बढ़त

केरल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन आम बात रही है, लेकिन हाल के वर्षों में एलडीएफ ने इस ट्रेंड को बदला है.

1. 2006: वामपंथी दलों की जीत
2. 2011: UDF ने मामूली अंतर से सरकार बनाई
3. 2016 और 2021: एलडीएफ की लगातार जीत

अब एलडीएफ इस सिलसिले को जारी रखते हुए तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है.

अंदरूनी बगावत से LDF की बढ़ी मुश्किलें

एलडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर की असंतोष की स्थिति है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने टिकट वितरण के बाद पार्टी छोड़ दी है. इनमें से कुछ नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया है.

UDF की आक्रामक रणनीति और वापसी की उम्मीद

वहीं विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरा है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एलडीएफ सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था रेमिटेंस, लॉटरी और शराब पर निर्भर होती जा रही है, जो दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं है. थरूर ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए बहुत कम समय दिया गया है, जिससे विपक्ष को तैयारी में चुनौती आई है. इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि यूडीएफ 85 से 100 सीटें जीतने की स्थिति में है.

ये भी पढ़ें: जोरहाट में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गौरव गोगोई के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब, चुनाव से पहले कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

भाजपा भी बढ़ाना चाहती है आधार

इस चुनाव में भाजपा भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में है. पार्टी को उम्मीद है कि वह इस बार ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति बेहतर करेगी.

चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

इस बार केरल चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं इसमें 

1. विकास बनाम एंटी-इंकम्बेंसी
2. सामाजिक कल्याण योजनाओं का असर
3. अंदरूनी बगावत का प्रभाव
4. विपक्ष की एकजुटता

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एलडीएफ अपनी उपलब्धियों को वोट में बदलने में सफल रहा, तो उसकी हैट्रिक संभव है. वहीं, अगर विपक्ष एकजुट रहा और असंतोष का फायदा उठाया, तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है.

क्या कहता है चुनावी माहौल?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है. एलडीएफ विकास और स्थिरता की बात कर रहा है, जबकि यूडीएफ बदलाव और नई दिशा का मुद्दा उठा रहा है. केरल का चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर है. एलडीएफ जहां अपने काम के आधार पर हैट्रिक की उम्मीद कर रहा है, वहीं यूडीएफ वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है. 9 अप्रैल को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि केरल में LDF सत्ता बरकरार रहेगी या फिर UDF बदलाव की नई कहानी लिखेगी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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