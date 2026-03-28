Kerala Elections 2026: मुस्लिम वोट किसके साथ? BJP की एंट्री से कांग्रेस-LDF के लिए बढ़ेगी परेशानी, त्रिकोणीय होगा मुकाबला

Kerala Elections: केरल चुनाव 2026 में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है. केरल में BJP की बढ़ती मौजूदगी ने कांग्रेस और LDF दोनों की रणनीतियों को प्रभावित किया है. कांग्रेस अपने पारंपरिक समर्थन को बचाने में जुटी है, जबकि LDF अपनी योजनाओं पर भरोसा कर रहा है.
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Kerala Elections 2026: केरल चुनाव में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इस बार मुस्लिम वोट बैंक चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभा सकता है. राज्य की करीब एक-चौथाई आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, जिसमें मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा उत्तरी केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में रहती है.
भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने केरल की पारंपरिक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. पार्टी विकास और कल्याणकारी एजेंडे के साथ खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि BJP की बढ़ती पैठ मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है. यदि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रहती है, तो पार्टी के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है. मुस्लिम समाज परंपरागत रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जरिए कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात इस समर्थन को प्रभावित कर सकते हैं.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले LDF और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा CPI(M) पर BJP से मिलीभगत के आरोप लगाए गए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस को BJP की बी-टीम करार दिया. इस सियासी टकराव का सीधा असर राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है.
बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने मुख्य रूप से UDF का समर्थन किया, जबकि विधानसभा चुनावों में LDF को भी समर्थन मिला. अब हालात बदलते दिख रहे हैं. कुछ संगठनों और समूहों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, जबकि LDF की कल्याणकारी योजनाएं अभी भी एक बड़ा फैक्टर बनी हुई हैं.
वहीं CPI(M) ने पिछले वर्षों में मुस्लिम समुदाय और प्रवासी वर्ग के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है. लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी द्वारा अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति ने कुछ मुस्लिम वर्गों में नाराजगी पैदा की है. इसके अलावा, कुछ विवादित बयानों पर पार्टी की चुप्पी भी आलोचना का कारण बनी हुई है.
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इस बीच, जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों का रुख भी इस चुनाव में अहम माना जा रहा है, जो संगठन पहले LDF के करीब माने जाते थे, उनका झुकाव अब UDF की ओर दिख रहा है. हालांकि, समुदाय के भीतर एकरूपता नहीं है और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजनीतिक रुझान देखने को मिल सकते हैं.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह एकतरफा नहीं होगा. LDF की योजनाएं और शासन मॉडल, UDF की पारंपरिक पकड़ और BJP का उभरता प्रभाव इन तीनों के बीच संतुलन ही तय करेगा कि केरल चुनाव 2026 में सत्ता किसके हाथ आएगी.
केरल का ये विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी है. मुस्लिम वोट बैंक इस बार किंगमेकर की भूमिका में है, और उसका झुकाव ही तय करेगा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा या LDF इतिहास रचते हुए तीसरी बार वापसी करेगा.
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