दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत

Brain Eating Amoeba: केरल में एक गंभीर बीमारी का मामला सामने आया है. यहां के कोझिकोड जिले में एक 9 साल की बच्ची की अमीबिक इंसेफेलाइटिस संक्रमण के कारण मौत हो गई. यह एक बेहद दुलर्भ और गंभीर प्रकार का ब्रेन इंफेक्शन होता है, जो दूषित पानी में पाए जाने वाले अमीबा के कारण होता है. इस घटना को लेकर केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

अमीबिक इंसेफेलाइटिस से मौत

एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक बच्ची को 13 अगस्त 2025 को तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तेजी से हालत बिगड़ने पर उसे 14 अगस्त 2025 को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया. इसी दिन बच्ची की मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में जांच के दौरान पता चला कि अमीबिक इंसेफेलाइटिस के कारण हुई, जो जो दूषित पानी में पाया जाने वाला एक फ्री लीविंग अमीबा है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

क्या है अमीबिक इंसेफेलाइटिस?

बता दें कि यह संक्रमण बेहद घातक होता है. केरल में पहले भी इससे जुड़े मामले देखे गए हैं. इसे 'ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम से भी जाना जाता है. यह केवल एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव होता है, जो नदियों, झीलों और गर्म झरनों जैसे गर्म मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है. मुख्यतौर पर यह जीव गर्मी और गर्म पानी में पनपता है. 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यह अच्छी तरह से बढ़ता है. यह कभी-कभी इससे भी ज्यादा तापमान में जिंदा रह सकता है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार

कैसे हो सकते हैं संक्रमित?

अमीबिक इंसेफेलाइटिस संक्रमित पानी के जरिए शरीर में एंट्री लेता है. यह आमतौर पर गोता लगाने या स्वीमिंग के दौरान शरीर में प्रवेश करता है.संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र (CDC) के मुताबिक यह अमीबा नाक के जरिए ब्रेन कैविटी में घुसता है. यहां जाकर वह धीरे-धीरे ब्रेन टिश्यू को नष्ट करता है और घातक संक्रमण का कारण बनता है, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) कहा जाता है. केवल दूषित पानी में गोता लगाने या स्वीमिंग करने नहीं बल्कि इससे मुंह धोने या नाक साफ करने से भी आप इंसेफेलाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं.

FAQ

अमीबिक इंसेफेलाइटिस क्या है?

अमीबिक इंसेफेलाइटिस एक दुर्लभ और घातक ब्रेन इंफेक्शन है, जो दूषित पानी में पाए जाने वाले अमीबा के कारण होता है.

अमीबिक इंसेफेलाइटिस से कैसे हो सकते हैं संक्रमित?

अमीबिक इंसेफेलाइटिस संक्रमित पानी के जरिए शरीर में एंट्री लेता है, आमतौर पर गोता लगाने या स्वीमिंग के दौरान.

इसके लक्षण क्या हैं?

अमीबिक इंसेफेलाइटिस के लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, और गर्दन में अकड़न शामिल हैं.

अमीबिक इंसेफेलाइटिस से क्या बचाव के तरीके हैं?

अमीबिक इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए दूषित पानी से बचना चाहिए और नाक साफ करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.