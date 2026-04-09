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Hindi Newsदेशट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की अचानक हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन; चंद्रद्रोणा की पहाड़ियों में हुआ हादसा

ट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की अचानक हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन; चंद्रद्रोणा की पहाड़ियों में हुआ हादसा

Karnataka News: कर्नाटक के चंद्रद्रोणा पहाड़ियों में केरल की 14 वर्षीय लड़की ट्रेकिंग के दौरान लापता हो गई, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें 24 घंटे से अधिक समय से तलाश में जुटी हैं. इस बीच, हालिया ट्रेकिंग हादसों के बीच सरकार ने सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग ऐप और सख्त SOP लागू करने की योजना बनाई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:11 PM IST
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फोटो-AI
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Kerala Girl Missing Karnataka: कर्नाटक के चंद्रद्रोणा पहाड़ी क्षेत्र में पारिवार के साथ आई केरल की एक 14 वर्षीय लड़की के लापता होने से हड़कंप मच गया है. पुलिस और रेस्क्यू टीमें पिछले 24 घंटे से अधिक समय से तलाशी अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10 की छात्रा 7 अप्रैल को अपने करीब 40 रिश्तेदारों के साथ चंद्रद्रोणा पहाड़ियों के एक पर्यटन स्थल पर घूमने गई थीं. शाम करीब 5:30 बजे अंधेरा होने के दौरान वह अचानक लापता हो गईं. परिवार के सदस्यों ने पहले खुद ही आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलने पर अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

लड़की के परिजन शशिकुमार के.जी. (55), जो केरल के पलक्कड़ जिले के निवासी हैं, ने 8 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया. रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चलाया जा रहा है. चंद्रद्रोणा पहाड़ियों के दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में पहुंचने के लिए अधिकारी रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. रात के समय सर्च ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. इसके अलावा केरल पुलिस का एक अधिकारी भी जांच में सहयोग कर रहा है.

आखिरी बार वीडियो में दिखी लड़की

पुलिस के अनुसार, लड़की को आखिरी बार एक वीडियो में अपने परिवार के एक सदस्य के साथ देखा गया था. हालांकि, इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे चिंता और बढ़ गई है. यह घटना उस समय सामने आई है जब कुछ ही दिनों पहले केरल की एक महिला तकनीशियन के कर्नाटक में ट्रेकिंग के दौरान लापता होने का मामला सामने आया था. 36 वर्षीय आईटी पेशेवर 2 अप्रैल को कोडगु जिले की सबसे ऊंची चोटी थाडियांडामोल पर ट्रेकिंग के दौरान अपने समूह से अलग हो गई थीं. उन्होंने चार दिनों तक घने जंगल में केवल पानी के सहारे गुजारा किया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया.

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फोन बंद, संपर्क टूटा

लड़की ने बताया कि उन्होंने अपने समूह तक लौटने की कोशिश की थी लेकिन रास्ता भटक गईं थी. उनका फोन भी बंद हो गया, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट गया. उन्होंने कहा कि यह एक आसान ट्रेक माना जा रहा था, इसलिए वह अपने साथ खाना भी नहीं ले गई थीं. इस मामले को लेकर कोडगु जिले में भाजपा की स्थानीय इकाई ने संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है. कुछ नेताओं का आरोप है कि यह घटना मनगढ़ंत हो सकती है, जिससे विवाद भी खड़ा हो गया है.

सरकार सख्त, नए नियमों की तैयारी

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद कर्नाटक सरकार ने ट्रेकिंग सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. सरकार एक ई-ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें ट्रेकर्स के मोबाइल फोन पर एक अस्थायी ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल किया जाएगा. इससे किसी के लापता होने की स्थिति में तुरंत लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी.

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गाइड्स के लिए वायरलेस सिस्टम

इसके अलावा, प्रमाणित गाइड्स के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके. सरकार ट्रेक लीडर्स की जवाबदेही तय करने और ट्रेकर्स के लिए सामूहिक बीमा कवरेज लागू करने की भी योजना बना रही है. फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता लापता लड़की को सुरक्षित ढूंढने की है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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