Online Food: लड़की ने ऑनलाइन पराठा किया ऑर्डर, होटल ने सांप की खाल में पैक करके भेजा!

Food Wrapped in Snake Skin: आजकल ऑनलाइन फूड (Online Food) का चलन काफी बढ़ गया है. बड़े शहरों के साथ ही अब छोटे शहरों में ऑनलाइन फूड डिलीवर होना शुरू हो गया है. लेकिन केरल से फूड डिलीवरी के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप हमेशा ऑनलाइन मंगाया हुआ खाना एक बार जरूर चेक करेंगे.

केरल के तिरुअनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में एक लड़की ने अपने परिवार के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया. लड़की ने खाने में पराठा ऑर्डर किया था. लेकिन जब पराठे की डिलीवरी हुई तो सबके होश उड़ गए. दरअसल, जब लड़की ने ऑर्डर खोला, तो ये जिस न्यूजपेपर में लिपटा हुआ था उसके साथ सांप की खाल भी थी. सांप की खाल देखकर परिवार वाले सदमे में आ गए और इसकी शिकायत पुलिस से की.

Hotel in Kerala's Thiruvananthapuram has been temporarily shut after a customer allegedly found a part of a snake skin packed into her food. The snake skin was found in the newspaper that was used to pack the parottas, following which the food safety officials were alerted.

