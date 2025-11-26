'नहीं चलेगा दूसरी शादी का बहाना...,' HC की मुस्लिम पति को फटकार, पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में गुजारे भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक मुसलमान पति केवल इस आधार पर अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से पीछे नहीं हट सकता कि उसकी दूसरी पत्नी है या फिर उसका पहला बेटा उसकी पहली पत्नी की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादी की परमिशन तो है, लेकिन यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है. वहीं पति को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान और न्यायपूर्ण बर्ताव करना होगा.

दूसरी शादी होने पर भी पहली पत्नी की करनी होगी मदद

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कौसर एडप्पगथ ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक 1 से ज्यादा शादी कोई अधिकार नहीं बल्कि अपवाद है. शादी में केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक समानता में भी बराबरी होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं कर सकता है तो उसे एक ही शादी करनी चाहिए. ऐसा कुरान में भी स्पष्ट है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करता है तो उसे पहली पत्नी की आर्थिक मदद न करने का बहना दूसरी पत्नी की जिम्मेदारी के आधार पर नहीं दे सकता.

पति को गुजारे भत्ते का आदेश

कोर्ट के मुताबिक दूसरी पत्नी के होने का अर्थ यह नहीं है कि पहली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना या इसे समाप्त कर देना है. बता दें कि साल 2016 में शख्स की पहली पत्नी ने गुजारा भत्ते का मामला दर्ज किया था. महिला का कहना था कि उनके पास रोजगार नहीं है और पति ने खाड़ी देशों में 40 साल से भी अधिक समय तक काम किया है. ऐसे में उसके पास पर्याप्त साधन है. वहीं फैमिली कोर्ट की ओर से पति को हर महीने गुजारे भत्ते के रूप में 5000 रुपये देने का आदेश दिया गया था.

कोर्ट ने जारी रखा आदेश

पति ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वह फिलहाल बेरोजगार है और उसकी पहली पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है. उसका कहना था कि वह अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल करता है और पहली पत्नी बिना कारण ही घर छोड़कर चली गई. इसके अलावा शख्स ने अपने बेटे से भी गुजारे भत्ते की मांग की. मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया गया. कोर्ट ने पति के उसकी पहली पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी रखा. पति की पहली पत्नी के गुजारा भत्ता को चुनौती देने और बेटे से गुजारा भत्ता मांगने वाली दोनों याचिकाओं को सीधा खारिज कर दिया.