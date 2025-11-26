Advertisement
trendingNow13018727
Hindi Newsदेश

'नहीं चलेगा दूसरी शादी का बहाना...,' HC की मुस्लिम पति को फटकार, पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

HC Decision On Maintenance For Wife: केर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में मुस्लिम पति को अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया. शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी का हवाला दिया था. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 26, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नहीं चलेगा दूसरी शादी का बहाना...,' HC की मुस्लिम पति को फटकार, पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में गुजारे भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक मुसलमान पति केवल इस आधार पर अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से पीछे नहीं हट सकता कि उसकी दूसरी पत्नी है या फिर उसका पहला बेटा उसकी पहली पत्नी की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादी की परमिशन तो है, लेकिन यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है. वहीं पति को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान और न्यायपूर्ण बर्ताव करना होगा.  

दूसरी शादी होने पर भी पहली पत्नी की करनी होगी मदद 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कौसर एडप्पगथ ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक 1 से ज्यादा शादी कोई अधिकार नहीं बल्कि अपवाद है. शादी में केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक समानता में भी बराबरी होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं कर सकता है तो उसे एक ही शादी करनी चाहिए. ऐसा कुरान में भी स्पष्ट है.  कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करता है तो उसे पहली पत्नी की आर्थिक मदद न करने का बहना दूसरी पत्नी की जिम्मेदारी के आधार पर नहीं दे सकता.  

ये भी पढ़ें- अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, बस खर्च करने होंगे इतने पैसे  

Add Zee News as a Preferred Source

 

पति को गुजारे भत्ते का आदेश

कोर्ट के मुताबिक दूसरी पत्नी के होने का अर्थ यह नहीं है कि पहली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना या इसे समाप्त कर देना है. बता दें कि साल 2016 में शख्स की पहली पत्नी ने गुजारा भत्ते का मामला दर्ज किया था. महिला का कहना था कि उनके पास रोजगार नहीं है और पति ने खाड़ी देशों में 40 साल से भी अधिक समय तक काम किया है. ऐसे में उसके पास पर्याप्त साधन है. वहीं फैमिली कोर्ट की ओर से पति को हर महीने गुजारे भत्ते के रूप में 5000 रुपये देने का आदेश दिया गया था. 

ये भी पढ़ें- CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, सरकार से मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं; जानकर रह जाएंगे दंग  

 

कोर्ट ने जारी रखा आदेश

पति ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वह फिलहाल बेरोजगार है और उसकी पहली पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है. उसका कहना था कि वह अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल करता है और पहली पत्नी बिना कारण ही घर छोड़कर चली गई. इसके अलावा शख्स ने अपने बेटे से भी गुजारे भत्ते की मांग की. मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया गया. कोर्ट ने पति के उसकी पहली पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी रखा. पति की पहली पत्नी के गुजारा भत्ता को चुनौती देने और बेटे से गुजारा भत्ता मांगने वाली दोनों याचिकाओं को सीधा खारिज कर दिया.    

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Kerala High Court

Trending news

'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस