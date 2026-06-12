/दहशत में केरलम! एक तरफ मच्छर का डंक, दूसरी तरफ पेट में बैक्टीरिया का हमला; जानें वेस्ट नाइल वायरस और शिगेला का पूरा सच

West Nile Virus: केरलम में स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ दो मोर्चों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है. जानकारी के अनुसार, एर्नाकुलम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध वेस्ट नाइल बुखार (West Nile Fever) से मौत और महज एक हफ्ते के भीतर दूसरे संदिग्ध मामले ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
इस बीच, राज्य पहले से ही शिगेला (Shigella) बैक्टीरिया के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि रिहायशी इलाकों में मच्छरों को पनपने देने पर अब पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत सीधे जुर्माना लगाया जाएगा. चूंकि दोनों बीमारियां एक साथ पैर पसार रही हैं, इसलिए इनके बीच के अंतर और लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी हो गया है.
वेस्ट नाइल एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी पैदा करने वाला वायरस है. यह इंसानों में संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है. मच्छर खुद तब संक्रमित होते हैं जब वे कौवे या अन्य संक्रमित पक्षियों का खून पीते हैं. राहत की बात यह है कि यह कोरोना की तरह सामान्य संपर्क या छूने से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता.
क्या हैं वेस्ट नाइल वायरस के मुख्य लक्षण
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, 80% संक्रमितों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते. बाकी 20% लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं:
1. तेज बुखार, सिरदर्द और शरीर में टूटन.
2. त्वचा पर चकत्ते (Rashes) और लिम्फ नोड्स में सूजन.
3. गंभीर स्थिति: बुजुर्गों या कमजोर इम्यूनिटी वालों में ये वायरस सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे गर्दन में अकड़न, दिमागी सूजन (एन्सेफलाइटिस), लकवा या कोमा जैसी जानलेवा स्थिति बन सकती है.
क्या है इस वायरस का इलाज और बचाव
इंसानों के लिए इसकी कोई खास वैक्सीन या एंटीवायरल दवा नहीं है. हल्के मामलों में आराम और दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं, जबकि गंभीर मरीजों को अस्पताल में सपोर्टिव केयर (IV फ्लूइड और रेस्पिरेटरी सपोर्ट) दी जाती है. पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना और घर के आसपास जमा पानी को हटाना ही इसका इकलौता इलाज है.
वेस्ट नाइल के उलट, शिगेला कोई वायरस नहीं बल्कि एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो हमारे पाचन तंत्र (Gut) को निशाना बनाता है. यह दूषित पानी, खराब भोजन या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बेहद तेजी से फैलता है.
शिगेला संक्रमण के मुख्य लक्षण क्या हैं?
इसका मुख्य हमला पेट पर होता है. इसके लक्षणों में शामिल हैं:
1. पानी जैसा या खून और मवाद मिला हुआ दस्त (पेचिश)
2. पेट में तेज ऐंठन और मरोड़, उल्टी और बुखार
3. गंभीर स्थिति: 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में इसके कारण भयंकर डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) हो सकती है. कुछ मामलों में ये किडनी को नुकसान (HUS) पहुंचा सकता है.
शिगेला संक्रमण का इलाज और बचाव
यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल (CDC) के अनुसार, अधिकांश मरीज बिना एंटीबायोटिक के सिर्फ ओआरएस (ORS), तरल पदार्थ और आराम से 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं. इससे बचने का सबसे अचूक तरीका है- शौचालय के इस्तेमाल और खाना खाने से पहले साबुन-पानी से अच्छी तरह हाथ धोना है. डॉक्टरों के मुताबिक, शिगेला से ठीक होने के कम से कम दो हफ्ते बाद तक शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए.
बता दें कि दोनों पूरी तरह से अलग-अलग बीमारियों के रूप हैं, जो शरीर के अलग हिस्सों पर वार करती हैं. जहां एक तरफ वेस्ट नाइल बुखार एक वायरल (वायरस से होने वाला) संक्रमण है, वहीं शिगेला एक बैक्टीरियल (बैक्टीरिया से होने वाली) बीमारी है.
इन दोनों के फैलने का तरीका भी एकदम जुदा है; वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मादा मच्छर के काटने से इंसानों में पहुंचता है, जबकि शिगेला संक्रमण दूषित खान-पान, गंदे पानी या संक्रमित मल के सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलता है.
जब ये बीमारियां शरीर पर असर डालती हैं, तो इनके लक्षण और प्रभावित अंग भी अलग होते हैं. वेस्ट नाइल वायरस गंभीर मामलों में सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम और दिमाग को निशाना बनाता है, जिसके प्रमुख संकेतों में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और गर्दन में अकड़न शामिल हैं. इसके विपरीत, शिगेला पूरी तरह से हमारे पाचन तंत्र (पेट और आंतों) को खराब करता है, जिसके कारण मरीज को खूनी दस्त (पेचिश), पेट में भयंकर मरोड़ और उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
उम्र के लिहाज से भी दोनों का खतरा अलग-अलग वर्गों पर ज्यादा होता है; वेस्ट नाइल का सबसे गंभीर रूप 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है, जबकि शिगेला बैक्टीरिया का सबसे घातक असर 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों पर देखने को मिलता है.