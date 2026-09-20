/केरल में भारी बारिश का तांडव: लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से 3 की मौत, देखें तबाही का खौफनाक Video

केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं. रविवार को वट्टावड़ा के कोट्टाकम्बूर इलाके में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम तीन लोगों की जान चली गई. पुलिस और बचाव दलों ने चोक्कड़ नदी में आए अचानक उफान (फ्लैश फ्लड) के बाद लापता हुए तीनों लोगों के शव बरामद कर लिए हैं.
मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. नदी के तेज बहाव और मलबे की वजह से इलाके में काफी नुकसान हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है. तिरुवनंतपुरम और इडुक्की समेत कुल सात जिलों में रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटों के भीतर 115.5 मिलीमीटर तक भारी बारिश दर्ज हो सकती है.
#WATCH | Keralam | Two people died and another was critically injured after a landslide struck Kottakamboor in Vattavada, Idukki.
(Video Source: Police) pic.twitter.com/VGYBG6VhkX
— ANI (@ANI) September 20, 2026
वहीं मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए दोनों जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है.
पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. गंगटोक जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ है और कीचड़ बहकर सड़कों पर आ गया है. कई प्रमुख रास्ते बंद होने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है. स्थिति को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करते हुए बुनियादी ढांचे और संपत्ति को पहुंचे नुकसान का जमीनी आकलन शुरू कर दिया है.