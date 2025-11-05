Advertisement
trendingNow12988927
Hindi Newsदेश

दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल हाईकोर्ट ने कहा, "पहली बीवी को..."

केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर अहम बात कही है. अदालत का कहना है कि पंजीकरण से पहले पहली पत्नी की बात सुनी जानी चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल हाईकोर्ट ने कहा, "पहली बीवी को..."

Kerala HC on Muslim Man Second Marriage Registration: वैसे तो शरिया कानून के मुताबिक मुस्लिम मर्द पहली पत्नी से बिना इजाजत लिए दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर अदालत ने अहम बात कही है. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि केरल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज (कॉमन) रूल, 2008 के तहत किसी मुस्लिम मर्द की दूसरी शादी के रजिस्ट्र्शन से पहले, संबंधित स्टैटुअरी अथॉरिटी की तरफ से उसकी पहली बीवी की बात जरूर सुनी जानी चाहिए. जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन (PV Kunhikrishnan) की बेंच ने कहा कि अगर दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो देश का कानून लागू होगा, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ हालात में पुरुष को दूसरी शादी करने की इजाजत देता है. इसतरह, धर्म संवैधानिक अधिकारों के आगे गौण हो जाता है.

कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
अदालत ने ये टिप्पणी एक मुस्लिम पुरुष और उसकी दूसरी पत्नी की तरफ से दायर अर्जी पर विचार करते हुए की, जो इससे जुड़ी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की तरफ से उनकी शादी का कथित तौर पर पंजीकरण न किए जाने से परेशान थे. उनकी याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि पुरुष की पहली पत्नी रिट याचिका में पक्षकार भी नहीं है. लेकिन याचिकाकर्ता कंसर्न्ड रिस्पॉन्डेंट के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए आजाद हैं.

"मुस्लिम पुरुष की पहली पत्नी से पूछना होगा"
इसके बाद, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज को पुरुष की पहली पत्नी को नोटिस जारी करना होगा. अगर वो दूसरी शादी के रजिस्ट्रर कराने पर ये कहते हुए आपत्ति जताती है कि ये अवैध है, तो पक्षकार दूसरी शादी की वैलिडिटी निर्धारित करने के लिए किसी सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पतियों के पुनर्विवाह करने पर, कम से कम दूसरी शादी के स्टेज में, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत तक कैसे पहुंचा मामला
इस मामले में, याचिकाकर्ता, जिसकी पहली शादी से 2 बच्चे थे और जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने रजिस्टर्ड था, ने प्रथागत कानून के मुताबिक दोबारा निकाह किया. इस तरह, उसकी दूसरी शादी से भी 2 बच्चे थे, और वो ये सुनिश्चित करने के लिए शादी को रजिस्टर कराना चाहता था कि उन्हें भी उसकी संपत्ति पर हक हासिल हो. जब रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया तब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

KeralaKerala High CourtHigh courtMuslim Marriage

Trending news

दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति