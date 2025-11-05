दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल हाईकोर्ट ने कहा, "पहली बीवी को..."

Kerala HC on Muslim Man Second Marriage Registration: वैसे तो शरिया कानून के मुताबिक मुस्लिम मर्द पहली पत्नी से बिना इजाजत लिए दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर अदालत ने अहम बात कही है. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि केरल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज (कॉमन) रूल, 2008 के तहत किसी मुस्लिम मर्द की दूसरी शादी के रजिस्ट्र्शन से पहले, संबंधित स्टैटुअरी अथॉरिटी की तरफ से उसकी पहली बीवी की बात जरूर सुनी जानी चाहिए. जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन (PV Kunhikrishnan) की बेंच ने कहा कि अगर दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो देश का कानून लागू होगा, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ हालात में पुरुष को दूसरी शादी करने की इजाजत देता है. इसतरह, धर्म संवैधानिक अधिकारों के आगे गौण हो जाता है.

कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

अदालत ने ये टिप्पणी एक मुस्लिम पुरुष और उसकी दूसरी पत्नी की तरफ से दायर अर्जी पर विचार करते हुए की, जो इससे जुड़ी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की तरफ से उनकी शादी का कथित तौर पर पंजीकरण न किए जाने से परेशान थे. उनकी याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि पुरुष की पहली पत्नी रिट याचिका में पक्षकार भी नहीं है. लेकिन याचिकाकर्ता कंसर्न्ड रिस्पॉन्डेंट के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए आजाद हैं.

"मुस्लिम पुरुष की पहली पत्नी से पूछना होगा"

इसके बाद, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज को पुरुष की पहली पत्नी को नोटिस जारी करना होगा. अगर वो दूसरी शादी के रजिस्ट्रर कराने पर ये कहते हुए आपत्ति जताती है कि ये अवैध है, तो पक्षकार दूसरी शादी की वैलिडिटी निर्धारित करने के लिए किसी सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पतियों के पुनर्विवाह करने पर, कम से कम दूसरी शादी के स्टेज में, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए.

अदालत तक कैसे पहुंचा मामला

इस मामले में, याचिकाकर्ता, जिसकी पहली शादी से 2 बच्चे थे और जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने रजिस्टर्ड था, ने प्रथागत कानून के मुताबिक दोबारा निकाह किया. इस तरह, उसकी दूसरी शादी से भी 2 बच्चे थे, और वो ये सुनिश्चित करने के लिए शादी को रजिस्टर कराना चाहता था कि उन्हें भी उसकी संपत्ति पर हक हासिल हो. जब रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया तब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.