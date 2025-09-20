जितनी मर्जी शादी करो लेकिन... कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने बतायी शर्त

मुस्लिम धर्म में एक से ज्यादा शादी करने की आजादी है. लेकिन इसके कारण कई महिलाओं के साथ ज्यादती भी हो जाती है. ऐसे में केरल हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ एक से अधिक शादी की इजाजत देता है, लेकिन यह इजाजत बिना शर्त नहीं है.

कोर्ट ने साफ किया कि पति को हर पत्नी के साथ इंसाफ करना जरूरी है, और अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे दूसरी या तीसरी शादी का अधिकार नहीं मिल सकता. यह फैसला जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने उस मामले में दिया, जिसमें एक नेत्रहीन व्यक्ति की तीसरी शादी करने की योजना पर सवाल उठे थे.

इसे भी पढ़ें- 'मोदी-डोलांड' की दोस्ती देश पर पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव पर विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला

पलक्कड़ जिले का एक नेत्रहीन व्यक्ति जो शुक्रवार के दिन मस्जिदों के बाहर भीख मांगकर लगभग ₹25,000 प्रति माह कमाता है, तीसरी शादी करने की योजना बना रहा था. उसकी दूसरी पत्नी, मलप्पुरम की निवासी ने पारिवारिक अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी भरण-पोषण की याचिका खारिज कर दी गई थी. पारिवारिक अदालत ने कहा था कि एक भिखारी से भरण-पोषण की राशि नहीं वसूली जा सकती. महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पति उसे तलाक की धमकी देता है और एक और निकाह करने की योजना में है. इसके अलावा उसने शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि वह पीड़िता होती तो वह उस स्थिति में नहीं रहती.

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति तभी दी गई है जब पति हर पत्नी के साथ न्याय कर सके. अगर कोई व्यक्ति वित्तीय या सामाजिक रूप से दूसरी या तीसरी पत्नी की देखरेख नहीं कर सकता, तो वह इस कानून का लाभ नहीं ले सकता. कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक शिक्षा और जागरूकता की कमी का परिणाम है.

इसे भी पढ़ें- ऐसा पैसा किस काम का... 40 लाख सैलरी लेकिन नहीं है सुकून, रोज ऑफिस जाने से पहले रोती है 34 साल की ये लड़की, बताया क्यों?

तीसरी शादी से रोका जाए

जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों को उचित मदद और मार्गदर्शन दे. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को काउंसलिंग दी जाए, जिसमें धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि उसे तीसरी शादी से रोका जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि केरल में अधिकांश मुस्लिम एक पत्नी से ही शादी करते हैं और बहुविवाह करने वाले अल्पसंख्यक हैं.