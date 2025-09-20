जितनी मर्जी शादी करो लेकिन... कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने बतायी शर्त
जितनी मर्जी शादी करो लेकिन... कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने बतायी शर्त

Multiple Marriages In Islam: जब तक पति हर पत्नी के साथ न्याय करने की स्थिति में न हो, उसे दूसरी या तीसरी शादी की इजाजत नहीं दी जा सकती. केरल हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर सके.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:21 PM IST
जितनी मर्जी शादी करो लेकिन... कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने बतायी शर्त

मुस्लिम धर्म में एक से ज्यादा शादी करने की आजादी है. लेकिन इसके कारण कई महिलाओं के साथ ज्यादती भी हो जाती है. ऐसे में केरल हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ एक से अधिक शादी की इजाजत देता है, लेकिन यह इजाजत बिना शर्त नहीं है. 

कोर्ट ने साफ किया कि पति को हर पत्नी के साथ इंसाफ करना जरूरी है, और अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे दूसरी या तीसरी शादी का अधिकार नहीं मिल सकता. यह फैसला जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने उस मामले में दिया, जिसमें एक नेत्रहीन व्यक्ति की तीसरी शादी करने की योजना पर सवाल उठे थे.

क्या है पूरा मामला

पलक्कड़ जिले का एक नेत्रहीन व्यक्ति जो शुक्रवार के दिन मस्जिदों के बाहर भीख मांगकर लगभग ₹25,000 प्रति माह कमाता है, तीसरी शादी करने की योजना बना रहा था. उसकी दूसरी पत्नी, मलप्पुरम की निवासी ने पारिवारिक अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी भरण-पोषण की याचिका खारिज कर दी गई थी. पारिवारिक अदालत ने कहा था कि एक भिखारी से भरण-पोषण की राशि नहीं वसूली जा सकती. महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पति उसे तलाक की धमकी देता है और एक और निकाह करने की योजना में है. इसके अलावा उसने शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि वह पीड़िता होती तो वह उस स्थिति में नहीं रहती.

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति तभी दी गई है जब पति हर पत्नी के साथ न्याय कर सके. अगर कोई व्यक्ति वित्तीय या सामाजिक रूप से दूसरी या तीसरी पत्नी की देखरेख नहीं कर सकता, तो वह इस कानून का लाभ नहीं ले सकता. कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक शिक्षा और जागरूकता की कमी का परिणाम है. 

तीसरी शादी से रोका जाए

जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों को उचित मदद और मार्गदर्शन दे. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को काउंसलिंग दी जाए, जिसमें धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि उसे तीसरी शादी से रोका जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि केरल में अधिकांश मुस्लिम एक पत्नी से ही शादी करते हैं और बहुविवाह करने वाले अल्पसंख्यक हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

