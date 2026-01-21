Advertisement
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने ये भी नोट किया कि पद्मकुमार अभी भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं. हाईकोर्ट की तरफ से जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि ये पता लगाया जाए कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और चोरी हुआ पूरा सोना बरामद किया जाए.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:25 PM IST
Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित लूट थी. जिसमें आरोपियों ने मिलकर भगवान अयप्पा की संपत्ति लूटी है. न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने त्रावणकोर ने यह टिप्पणी देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार और अन्य दो आरोपियों गोवर्धन व मुरारी बाबू की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए की.  कोर्ट ने ये भी कहा कि तीनों आरोपी समाज में प्रभावशाली हैं और अगर उन्हें जमानत मिली तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

अदालत ने ये भी नोट किया कि पद्मकुमार अभी भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं. हाईकोर्ट की तरफ से जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि ये पता लगाया जाए कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और चोरी हुआ पूरा सोना बरामद किया जाए. कोर्ट ने कहा कि गायब हुए सोने को लेकर स्पष्ट जवाब जरूरी हैं, जिसके लिए आरोपियों से आगे की पूछताछ की जानी चाहिए. अपने आदेश के अंत में कोर्ट ने मलयालम फिल्म ‘अद्वैतम’ के एक गीत की पंक्तियों का जिक्र किया.

ईडी की कार्रवाई
कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला मंदिर से बड़ी मात्रा में सोने के गायब होने की घटना उस फिल्म की कहानी से काफी मिलती-जुलती है. इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. जिसके तहत ईडी की कोच्चि जोनल ऑफिस ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी की तरफ से ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है. 

सबरीमाला मंदिर
आपको बता दें कि जांच के दौरान सबरीमाला मंदिर की सोने की परत चढ़ी पवित्र कलाकृतियों को रिकॉर्ड में जानबूझकर केवल तांबे की प्लेट बताया गया, इनमें द्वारपालक मूर्तियों के हिस्से, पेडेस्टल और गर्भगृह के दरवाजे के फ्रेम शामिल हैं. जिसको लेकर आरोप है कि 2019 से 2025 के बीच इन कलाकृतियों को चुपचाप मंदिर परिसर से हटाया गया. 

इनपुट--आईएएनएस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Sabarimala temple

Trending news

