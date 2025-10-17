'अब वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ दिया स्कूल, प्रिंसिपल के रुख से 'सदमे' में परिजन

Kerala News: केरल में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब छात्रा के परिजनों ने फैसला किया है कि उसकी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है.
Trending Photos
Kerala Hijab Controversy: केरल में हिजाब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. यहां पर एक स्कूली लड़की को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. कोच्चि के पास पल्लूरुथी पर मौजूद सेंट रीटा हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया था. जिसके बाद माहौल गरम हो गया, इसे लेकर तरह-तरह की बयानबाजी भी हो रही है. इसी बीच लड़की के पिता ने बताया कि उनकी लड़की अब स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगी और वो अपनी बेटी का दाखिला किसी दूसरे स्कूल में दिलाएंगे, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कोच्चि के एक स्कूल में एक लड़की हिजाब पहनकर आई थी जिसके बाद छात्रा को टीचर ने क्लास से निकाल दिया था. इस घटना के बाद कई जगह पर विवाद हुआ और फिर शिक्षा मंत्री ने मामले में हस्तक्षेफ किया, वहीं स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि वह इस मामले को लेकर लेकर उच्च न्यायालय जाएगा, लगातार उठ रहे विवाद के बीच लड़की के पिता ने कहा है अब उसकी बेटी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी.
पिता ने ये भी लिखा कि इतने दिनों तक स्कूल न जाने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने उनसे संपर्क नहीं किया, ऐसे में उनकी बेटी को स्कूल से निकालने का फैसला किया गया, वहीं केरल सरकार और शिक्षा विभाग ने हिजाब पहनने की मांग पर सही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रा को सिर ढककर स्कूल जाने की अनुमति दी जाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है किस्कूल की प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी है और कहा कि तालीमी इदारा अब इसका खुले दिल के स्वागत करता है.
शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्कूल प्रबंधन के जरिए हालात से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कहा, सरकार पर जानबूझकर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. उकसावे के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना ही होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.