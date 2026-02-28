'हिंदू भक्तों के लिए खोल दें मस्जिद के दरवाजे...,' केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा

Advertisement
Kerala Imam Harmony Message For Imam: केरल में एक धार्मिक गुरु ने अपने धार्मिक उपदेश में मुस्लिम समुदाय को ऐसा संदेश दिया, जिसे लोग सांप्रदायिक सद्भाव से जोड़ रहे हैं. लोगों ने इमाम के इस संदेश की जमकर तारीफ की है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 28, 2026, 08:29 PM IST
Kerala Attkal Pongala: केरल में एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु ने रमजान के महीने में अपने एक उपदेश में भाईचारे का बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदों और घरों को खोलने का आग्रह किया. उनके इस बयान ने कई लोगों से प्रशंसा बटोरी है. वहीं कईयों ने तो इसे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण बताया है. 

इमाम का संदेश 

तिरुवनंतपुरम की पलायम मस्जिद के इमाम वीपी सुहैब मौलवी ने इमाम ने अपने संदेश में कहा,' जैसा कि हम जानते हैं, अट्टुकल पोंगल कुछ ही दिनों में होने वाला है. चूंकि यह एक अन्य धर्म से जुड़ा है इसलिए हम इसके अनुष्ठानों में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कई महिलाएं और बच्चे तिरुवनंतपुरम शहर में मेहमान के तौर पर आते हैं. हमें उनका बेस्ट होस्ट बनना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि रमजान के महीने में पोंगल मनाया जा रहा है. ऐसे में उन्हें अपनी बहनों और बच्चों को खुशी और भाईचारे से भरी अच्छी यादें देनी चाहिए. उन्होंने कहा,' हमें उन्हें पानी और भोजन उपलब्ध कराना चाहिए. हमें उनके आराम के लिए अपनी मस्जिदें और घर खोल देने चाहिए.'   

संदेश को बताया सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक  

इमाम ने आगे कहा,' केवल प्रेम और भाईचारे के जरिए ही हम दुनिया और देश में बढ़ते इस्लामोफोबिया का मुकाबला कर पाएंगे.' कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इमाम की इस पहली की जमकर तारीफ की है. उन्होंने इसे केरल में लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा का प्रतीक माना. कई ने तो इसे असली 'केरेला स्टोरी' बताया.  यह कमेंट राज्य में 'द केरेला स्टोरी' फिल्म को लेकर चल रहे विवाद से प्रेरित था.   

क्या है अट्टुकल पोंगाला? 

बता दें कि अट्टुकल पोंगाला केरल के अट्टुकल देवी मंदिर में आयोजित होने वाला एक विशाल वार्षिक उत्सव है. यहां लाखों महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में मीठे चावल का प्रसाद तैयार करने के लिए इकट्टा होती हैंय इसे विश्व में किसी धार्मिक आयोजन के लिए महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़ों में से एक माना जाता है और इसे अक्सर महिलाओं की सबरीमाला के रूप में जाना जाता है.

About the Author
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

