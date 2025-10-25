भारत का पहला 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' राज्य बनने जा रहा केरल, एक मिशन से रच डाला इतिहास

India first extreme poverty free state: भारत को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं हैं जो अत्यधिक गरीबी को जड़ से खत्म कर पाया हो. अब इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारत का कोई राज्य अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने की दहलीज पर है. दरअसल, केरल सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस पर सीएम पिनाराई विजयन आधिकारिक तौर पर केरला को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित करेंगे.

सरकार का मिशन हुआ सफल

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की तरफ से केरल पिरवी के अवसर पर भारत के अत्यधिक गरीबी मु्क्त राज्य की घोषणा की जाएगी. नवकेरल मिशन के तहत 2021 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार द्वारा शुरू की गई 'एक्सट्रीम पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोजेक्ट' को इस उपलब्धि का श्रेय दिया जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए सीएम विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने इसे केरल का सामाजिक न्याय और करुणामयी शासन मॉडल बताया है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता.

क्रांतिकारी कदम

केरल सरकार की तरफ से राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त करने के एमपीआई के आधार पर 64,006 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई. जिसके बाद उनकी जरुरी आवश्यकताओं के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाई गईं. इसमें सरकार की तरफ से एक हजार करोड़ रुपए का बजट लागू कर भोजन, स्वास्थ्य और मकान के साथ साथ इनकम के लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाए हैं.

भोजन सुरक्षा

इस योजना के तहत सरकार की तरफ से अत्यधिक गरीबों के लिए भोजन सुरक्षा को लागू किया गया. इस योजना में 20648 परिवारों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. इतना ही नहीं इनमें से 2210 परिवारों को गर्म भोजन मिल रहा है. हेल्थ के क्षेत्र में केरल सरकार की तरफ से 85721 व्यक्तियों को आवश्यक उपचार और दवाएं दी गईं, जिससे कुपोषण और बीमारियों में कमी आई है.

गरीबों के लिए बनाए मकान

इतना ही नहीं सरकार द्वारा शुरू किए नवकेरल मिशन में गरीबों के 5400 से अधिक नए घर बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ निर्माणाधीन हैं भी है. 5522 घरों की मरम्मत की गई तो 2713 भूमिहीन परिवारों को जमीन भी आवंटित की गई है. केरल की जनता को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए सरकार ने 21263 लोगों को राशन कार्ड के साथ-साथ आधार और पेंशन जैसे दस्तावेज भी प्रदान किए गए. अत्यधिक गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनकी इनकम के लिए 4394 परिवारों को आजीविका परियोजनाओं से जोड़ा गया जिसमें छोटे वित्त और कृषि-आधारित उद्योग शामिल हैं.