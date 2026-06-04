जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?

केरल के पलक्कड़ जिले में एक फिटनेस सेंटर का नाम 'इस्लामिक-फ्रेंडली जिम' रखे जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर इस अवधारणा को लेकर बहस छिड़ गई है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के जिम की जरूरत क्या है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब पुथुनगरम स्थित इस जिम ने अपना एक प्रचार वीडियो जारी किया. वीडियो में जिम के मालिक नवाज मुथु टी ने बताया कि उनके केंद्र में तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जाएगा. इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग समय पर व्यायाम की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके लिए अलग स्थान भी निर्धारित होंगे.

नवाज मुथु टी ने यह भी कहा कि जिम में प्रशिक्षकों की नियुक्ति और सेवाएं भी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग रखी जाएंगी. उनके अनुसार यह व्यवस्था उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते हैं. जिम की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत पसंद और सुविधा का मामला बताया, जबकि अन्य ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं.

जिम के मालिक ने बताई जिम की खासियत

परियोजना के पीछे की सोच को समझाते हुए नवाज ने कहा कि 'इस्लामिक-फ्रेंडली' जिम का मतलब किसी धर्म विशेष के लोगों तक इसकी पहुंच सीमित करना नहीं है, बल्कि कुछ खास संचालन संबंधी व्यवस्थाएं लागू करना है. उन्होंने बताया कि ऐसे जिम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थान की व्यवस्था होगी. इसके अलावा परिसर में तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जाएगा. नवाज के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप जीवन जीते हैं और मौजूदा जिमों में मौजूद मिश्रित वर्कआउट व्यवस्था या तेज संगीत के कारण वहां जाने से बचते हैं.

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क्यों रखा 'इस्लामिक-फ्रेंडली जिम' नाम?

उन्होंने कहा, 'कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं. वे संगीत सुनना पसंद नहीं करते और मौजूदा जिमों में संगीत बंद करवाना संभव नहीं होता. वहीं कुछ महिलाएं पुरुषों के साथ साझा व्यायाम स्थल में सहज महसूस नहीं करतीं. ऐसे लोगों के लिए अब तक फिटनेस सेंटरों का उपयोग करना मुश्किल रहा है.' नवाज ने बताया कि उनके अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी कई लोग इन्हीं कारणों से जिम से दूर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के कारण मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं. मेरे रिश्तेदारों में भी कई लोग जिम नहीं जाते. मुझे लगता है कि यह सुविधा उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी.'

'इस्लामिक-फ्रेंडली जिम' में कौन-कौन जा सकेगा?

जिम को लेकर भेदभावपूर्ण होने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नवाज ने स्पष्ट किया कि सदस्यता किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर तय नहीं की जाएगी. उनका कहना था कि यह पहल सुविधाओं और माहौल को लेकर है, न कि किसी समुदाय विशेष के लिए दरवाजे बंद करने के लिए. उन्होंने कहा, 'यहां आने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. बस एक नियम रहेगा कि खुले तौर पर संगीत नहीं बजाया जाएगा. जो लोग संगीत सुनना चाहते हैं, वे हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कोई समस्या नहीं है.'

जिम के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर मचा घमासान

जिम के मालिक की इस सफाई के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने अलग-अलग वर्कआउट स्पेस की व्यवस्था को सकारात्मक कदम बताते हुए इसकी सराहना की. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'इसे किसी खास धर्म से जोड़ने या उसी रूप में प्रचारित करने की जरूरत नहीं है. महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग जिम या वर्कआउट एरिया होना कोई बुरा विचार नहीं है. मुझे यकीन है कि अगर महिलाओं को यह भरोसा हो कि उन्हें अजनबी पुरुषों के सामने असहज महसूस नहीं करना पड़ेगा, तो अधिक महिलाएं जिम जॉइन करेंगी.'

यूजर्स बोले- ये ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति

एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, 'ऐसा तो नहीं है कि बाकी सभी जिम को भी इसी मॉडल को अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. सामान्य जिम पहले की तरह चलते रहेंगे. जो लोग इस व्यवस्था को पसंद करते हैं, वे यहां आ सकते हैं. सभी को अपनी पसंद के मुताबिक विकल्प चुनने का अधिकार है.' एक अन्य यूजर का कहना था, 'संभवतः यह ग्राहकों को आकर्षित करने की एक कारोबारी रणनीति है. कई मुस्लिम महिलाएं इसलिए जिम नहीं जातीं क्योंकि वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था नहीं होती. यह पहल निजी स्तर पर की गई है, सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है.'

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

हालांकि, इन समर्थक प्रतिक्रियाओं के बीच 'इस्लामिक-फ्रेंडली' टैग को लेकर आलोचना और विवाद भी जारी रहा. कुछ लोगों ने इस नामकरण पर सवाल उठाए, जबकि अन्य ने इसे व्यक्तिगत पसंद और व्यावसायिक निर्णय का मामला बताया. इस मुद्दे पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, 'हर जगह धर्म के आधार पर विभाजन करने की आखिर क्या जरूरत है?' वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, 'अगर 100 प्रतिशत साक्षरता का मतलब 1,000 साल पीछे लौटना है, तो फिर ऐसी शिक्षा पर भी सवाल उठने चाहिए.'

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