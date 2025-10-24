नौजवान जेल अफसर 3 लोगों को दे गया नई जिंदगी, पहली बार एक साथ हार्ट-लंग्स-किडनी का ट्रांसप्लांट, इमोशनल कर देगी स्टोरी

Kozhikode heart transplant: भारत का एक युवा जेल ऑफिसर कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया लेकिन उसका एक फैसला 3 लोगों को नई जिंदगी दे गया. मामला केरल का है जहां इस अनोखे घटनाक्रम के तहत भारत में पहली बार एक साथ तीन अंगों का ट्रांसप्लांट संभव हुआ. केरल के डॉक्टरों ने एक युवा जेल अफसर के हार्ट, लंग्स और किडनी का एक साथ ट्रांसप्लांट करके नया इतिहास रच दिया. पिछले हफ्ते केरल के कुछ डॉक्टरों की आंखों में आत्मविश्वास की वो मजबूत झलक दिखी जब उन्होंने अपनी कामयाबी दुनिया के साथ साझा की.

'जेल अफसर की कहानी इमोशनल कर देगी'

केरल के कोट्टायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 23 अक्टूबर को एक साथ तीन अंगों का ट्रांसप्लांट हुआ. इस कामयाबी के साथ ये भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया, जहां एक ही दिन में तीन अंगों हृदय, फेफड़े और गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया गया. तीन लोगों को नई जिंदगी देने वाले डोनर थे अनीश, जो तिरुवनंतपुरम की एक जेल में अफसर थे. 18 अक्टूबर को ड्यूटी से लौटते समय वो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े, इलाज के दौरान कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में 22 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई. मरने से पहले वो अंग दान कर चुके थे, परिवार ने उनकी इच्छा का मान रखा और कुछ लोगों को नई जिंदगी मिल गई.

पहला लंग्स ट्रांस्प्लांट

इस केस में एक नया इतिहास ये भी बना कि पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया. आपको बताते चलें कि फेफड़े का ट्रांसप्लांट देश में बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल सर्जरी मानी जाती हैं, यहां तक कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जहां पर अंगदान की इजाजत है.

केरल का कोझिकोड जिला ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए लोगों की जान बचाने में नई-नई मिसाल पेश कर रहा है. केरल में बीते 5 हफ्तों में तीन हार्ट ट्रांस हृदय प्रत्यारोपण हुए. कोच्चि से लेकर कोझिकोड़ और तिरुवनंतपुरम के प्रमुख अस्पतालों में हुई सर्जरी ने लोगों की जान बचाकर केरल के डॉक्टरों की चिकित्सा क्षमता का लोहा एक बार फिर मनवाया है.