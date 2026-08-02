/केरल-कर्नाटक और असम में भारी बारिश से 93 लोगों की मौत, 12 घंटों में 22 राज्यों में बारिश आंधी का अलर्ट; IMD अलर्ट

देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है. मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने कई राज्यों में सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. केरल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8 अन्य लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल सका है. उधर, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है. बाढ़ का असर करीब दो लाख लोगों पर पड़ा है. इसी बीच कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से भी दुखद खबर सामने आई है. रविवार सुबह हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई.
कर्नाटक में भूस्खलन से हुई मौतों की पहचान हो गई है इसमें 35 वर्षीय मल्लिकार्जुन, उनकी 28 वर्षीय पत्नी नागवेणी और उनके तीन साल के बेटे संतोष शामिल हैं. हादसे के बाद प्रशासन ने मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले पांच दिनों के दौरान देश के 22 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है. प्रभावित राज्यों में स्थानीय प्रशासन को भी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
मौसम विभाग का कहना है कि कई क्षेत्रों में 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आईएमडी के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो सकती है. हालांकि तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले दो दिनों तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर और तेज होने के संकेत हैं. अगले पांच दिनों तक कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है. वहीं मध्य और पूर्वी हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में भी अगले चार से पांच दिनों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है.
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग-अलग दिनों के लिए भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना जताई है. कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त तक मौसम अपेक्षाकृत नम बना रहेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. 4 और 5 अगस्त को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है. इस दौरान 12 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
उत्तर प्रदेश में 3 से 6 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित अनेक जिलों में तेज बारिश हो सकती है. पूर्वी यूपी में 6 से 8 अगस्त के बीच भी सामान्य से मध्यम बारिश जारी रहने के संकेत हैं.
बिहार में 3 से 8 अगस्त तक अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. गोपालगंज, सीवान, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में 3 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा में 4 और 5 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है. कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका भी है.
हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, हमीरपुर समेत लगभग सभी जिलों में 3 से 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवाएं और आंधी-तूफान भी मौसम को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं. उत्तराखंड में देहरादून, पिथौरागढ़, हल्द्वानी और आसपास के कई जिलों में पूरे सप्ताह भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
पंजाब में 3 से 6 अगस्त के बीच कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. 3 और 4 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. झारखंड में भी 3 से 8 अगस्त तक बारिश जारी रहने के आसार हैं. कई जिलों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.
जम्मू-कश्मीर में 3 से 6 अगस्त के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. आंधी और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.
महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 3 अगस्त को रत्नागिरी, सतारा घाट क्षेत्र, बुलढाणा, अकोला, अमरावती और नागपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 4 अगस्त को बुलढाणा, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें, बिजली चमकने के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें.