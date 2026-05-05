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Hindi NewsExplainerकभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे लेफ्ट मुक्त हो गया भारत?

कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?

EMS Namboodiripad: केरल में LDF की हार के साथ वामपंथ भारत में पहली बार किसी भी राज्य की सत्ता से बाहर हो गया, जो लेफ्ट के लिए राष्ट्रीय पतन का संकेत है. UDF की जीत को बदलाव का जनादेश माना जा रहा है. ऐतिहासिक रूप से मजबूत वामपंथ अब कमजोर हो रहा है, जिसके पीछे सत्ता-विरोधी लहर, बदलती राजनीति और घटता जनाधार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 10:51 AM IST
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Keralam Election Results 2026: केरलम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की करारी हार ने भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है. लगभग पांच दशकों में पहली बार वामपंथी दल भारत के किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की जीत को मतदाताओं द्वारा बदलाव के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है. यह नतीजा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों की कमजोर होती स्थिति को भी दर्शाता है.

भारत में वामपंथ का उदय

ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद (E. M. S. Namboodiripad) के नेतृत्व में 1957 में केरल ने दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार दी थी, जिसने वामपंथ को वैश्विक पहचान दिलाई. इसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा. 1990 और 2000 के दशक में संसद में वाम दलों की मजबूत उपस्थिति थी और वे केंद्र की सरकारों पर भी प्रभाव डालते थे, खासकर 2004 में जब उन्होंने यूपीए सरकार को समर्थन दिया था,

गढ़ों का पतन और बदलता राजनीतिक परिदृश्य

पिछले डेढ़ दशक में वामपंथ का आधार लगातार कमजोर होता गया. 2011 में पश्चिम बंगाल, 2018 में त्रिपुरा और अब केरलम में हार ने वामपंथ को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर दिया है. आर्थिक उदारीकरण, पहचान आधारित राजनीति और पारंपरिक श्रमिक वर्ग के कमजोर होने जैसे कारकों ने इसके वोट बैंक को प्रभावित किया. साथ ही लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण सत्ता-विरोधी लहर भी देखने को मिली है.

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केरलम में हार के प्रमुख कारण

केरलम में एलडीएफ की हार के पीछे कई कारण रहे. लगातार शासन के कारण सत्ता-विरोधी माहौल बना, वहीं विपक्ष ने यह धारणा मजबूत की कि वामपंथ अपनी विचारधारा से भटक गया है. अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव UDF की ओर गया और स्थानीय मुद्दों जैसे कृषि संकट, बेरोजगारी और विकास परियोजनाओं ने भी चुनावी नतीजों को प्रभावित किया. इसके अलावा, कुछ नीतिगत बदलावों ने वामपंथ की वैचारिक स्पष्टता पर सवाल खड़े किए.

वामपंथ के सामने अस्तित्व की चुनौती

आज संसद में वामपंथी दलों की मौजूदगी काफी सीमित हो गई है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव घटा है. केरलम की हार के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ‘लेफ्ट-मुक्त’ दौर की ओर बढ़ रहा है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि वामपंथ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसे बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के अनुसार खुद को पुनर्गठित करना होगा. आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि वामपंथ वापसी कर पाता है या भारतीय राजनीति में उसका दायरा और सीमित होता जाता है.

कौन थे ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद? 

जब भी भारतीय राजनीति में समाजवाद, कम्युनिस्ट आंदोलन या केरलम के विकास मॉडल की चर्चा होती है, तो एक नाम सबसे ऊपर उभरकर आता है और वो है एलमकुलम मनक्कल संकरन नंबूदिरिपाद, जिन्हें दुनिया ई.एम.एस. के नाम से जानती है. वे न केवल एक राजनेता थे, बल्कि एक महान विचारक, इतिहासकार और रणनीतिकार भी थे.

ये भी पढ़ें: केरल में कांग्रेस का सत्ता का 10साल का वनवास खत्म, जानिए किस सीट पर कौन जीता

पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया

ई.एम.एस. का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में तब दर्ज हुआ जब 1957 में उन्होंने केरलम में सरकार बनाई. यह न केवल भारत बल्कि दुनिया की पहली ऐसी कम्युनिस्ट सरकार थी जिसे लोगों ने वोट देकर चुना था. इससे पहले कम्युनिस्ट सरकारें केवल क्रांतियों के जरिए सत्ता में आती थीं. उनके इस प्रयोग ने 'संसदीय साम्यवाद' को वैश्विक पहचान दिलाई. आज जब केरलम में वामपंथ अपने सबसे बड़े चुनावी संकट से गुजर रहा है और 2026 के नतीजों में 'लेफ्ट मुक्त' होने की कगार पर है, तब ई.एम.एस. की मिसाल बार-बार दी जाती है. उन्होंने दिखाया था कि कैसे वैचारिक दृढ़ता और जनता से जुड़ाव के दम पर एक छोटा सा राज्य पूरी दुनिया के लिए नजीर बन सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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