त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया

Kerala Local Body Election: कन्ननकुलंगरा हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है, ऐसे में यहां से भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने राजनीतिक हलकों में खास चर्चा पैदा कर दी है. खास बात यह भी रही कि इस चुनाव में त्रिशूर में भाजपा की ओर से मुमताज ही एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थीं.

मुमताज पिछले आठ वर्षों से भाजपा से जुड़ी हुई हैं. वह और उनका परिवार लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं. बीते दो वर्षों के दौरान उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उनका कार्यक्षेत्र चेन्नई आधारित रहा.

पेशे से उद्यमी मुमताज त्रिशूर में एक पेट ग्रूमिंग शॉप चलाती हैं. उन्होंने अपनी जीत को अपने शहर की सेवा करने का अवसर बताया है. इससे पहले मुमताज ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की सोच और दृष्टि ने उन्हें भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मुमताज ने पार्टी के कई अभियानों और चुनाव प्रचार में भाग लिया है. अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के नेतृत्व में हुए चुनाव अभियानों में भी वह सक्रिय रही हैं. कन्ननकुलंगरा वार्ड में मुमताज ने कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु चक्कोलायिल को हराया. इस वर्ष त्रिशूर नगर निगम चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी चर्चा में रही. कुल 28 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थीं, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी का संकेत मिला था.

उम्मीदवार चुने जाने के बाद मुमताज ने कहा था मैं पिछले आठ वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हूं. पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि उसे लगा कि मैं लोगों तक पहुंच सकती हूं. चाहे मेरा व्यवसाय हो या निजी जीवन, मैं समाज से सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हूं.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि