Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी, बूथ पर लगी मतदाताओं की कतार

Kerala Local Body Election 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का मतदान मंगलवार सुबह शुरू हो गया. सात जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रूप से जारी है. सुबह 9 बजे तक तिरुवनंतपुरम में 7.7%, कोल्लम में 7.9% और कोच्चि में 9% मतदान दर्ज हुआ. जानकारी के अनुसार, विझिनजाम में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 10 केंद्रों पर मतदान रोका गया.
Kerala Election 2025: केरल में 2 चरणों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान मंगलवार सुबह शुरू हो गया. राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने कहा कि पहले चरण का मतदान 7 जिलों- तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में जारी है और मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है.
बता दें, स्थानीय निकाय चुनाव त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के तहत हो रहे हैं, जिनमें ग्राम और ब्लॉक पंचायतें, नगर पालिकाएं और निगम शामिल हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे तक तिरुवनंतपुरम में मतदान प्रतिशत 7.7%, कोल्लम में 7.9% और कोच्चि में 9% दर्ज किया गया. एसईसी शाहजहां ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चल रही है. हमने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं और अच्छे मतदान प्रतिशत की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि तिरुवनंतपुरम निगम के विझिनजाम में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 10 मतदान केंद्रों पर मतदान रोकना पड़ा. आयोग नई अधिसूचना जारी करेगा और इसके अनुसार वहां मतदान होगा.
13 दिसंबर को होगी मतगणना
बता दें, केरल में कुल 1200 स्थानीय निकायों में से 1199 में 9 और 11 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को की जाएगी. राज्य भर में 23576 वार्डों के लिए 75643 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. पहले चरण में 11168 वार्ड और दूसरे चरण में 12408 वार्ड मतदान करेंगे. राज्य के विभिन्न नेता जैसे केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने पहले ही मतदान किया है.
इस बीच आपको बता दें कि पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में, एलडीएफ 40.2% वोट शेयर के साथ प्रमुख पार्टी रही थी. उसने 514 ग्राम पंचायतों, 108 ब्लॉक पंचायतों, 11 जिला पंचायतों, 35 नगर पालिकाओं और 5 निगमों में जीत हासिल की थी. वहीं, यूडीएफ ने 321 ग्राम पंचायतों और 23 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए 19 ग्राम पंचायतों में विजयी रही थी.
