Advertisement
trendingNow13043659
Hindi Newsदेशपंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड

पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड

Kerala Local Body Elections: हाल में ही केरल में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए, इन नतीजों के बाद  तिरुवनंतपुरम जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के एक कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड

Kerala News: राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की लालसा होती है वो जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए मेहनत कर रहा है वो उसे हासिल हो, हालांकि हमेशा नतीजे उनके हिसाब से नहीं होते हैं. चुनाव लड़ने वाले लोगों के हाथ निराशा भी लगती है, इसी बीच हाल ही में तिरुवनंतपुरम जिले में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे सामने आए, इसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के एक कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, चुनाव हारने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया.

हार का करना पड़ा सामना
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मरने वाले की पहचान विजयकुमारन नायर के तौर पर हुई है, जो अरुविक्करा ग्राम पंचायत के मनंबूर वार्ड से UDF कैंडिडेट थे. जैसे ही चुनाव का नतीजा आया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

तीसरे नंबर पर थे  नायर
रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि विजयकुमारन नायर चुनाव में तीसरे नंबर पर आने से परेशान थे, उन्हें 149 वोट मिले थे, जबकि BJP कैंडिडेट ने वार्ड जीता था. बता दें कि NDA को सबसे बड़ी कामयाबी तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में मिली, जहां उसने पहली बार कंट्रोल हासिल किया, जिससे LDF का चार दशक पुराना राज खत्म हो गया, 101 वार्ड में से, NDA ने 50 जीते, जबकि LDF ने 29 और UDF ने 19 जीते, दो सीटें इंडिपेंडेंट्स के खाते में गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसे मिली कितनी सीटें
इस नतीजे को राज्य की राजधानी में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़े पॉलिटिकल झटके के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, ग्रासरूट लेवल पर, कांग्रेस की लीडरशिप वाली UDF 941 ग्राम पंचायतों में से 505 में आगे निकल गई, LDF 340 पंचायतों में आगे थी, जबकि NDA 26 में आगे थी. आम आदमी पार्टी ने तीन वार्ड जीते, और 64 ग्राम पंचायतें टाई रहीं. ब्लॉक पंचायतों में, UDF 152 में से 79 में आगे थी, उसके बाद LDF 63 में आगे थी. (ANI)

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Kerala Local Body Elections

Trending news

मनरेगा हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
मनरेगा हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?