पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड

Kerala News: राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की लालसा होती है वो जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए मेहनत कर रहा है वो उसे हासिल हो, हालांकि हमेशा नतीजे उनके हिसाब से नहीं होते हैं. चुनाव लड़ने वाले लोगों के हाथ निराशा भी लगती है, इसी बीच हाल ही में तिरुवनंतपुरम जिले में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे सामने आए, इसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के एक कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, चुनाव हारने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया.

हार का करना पड़ा सामना

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मरने वाले की पहचान विजयकुमारन नायर के तौर पर हुई है, जो अरुविक्करा ग्राम पंचायत के मनंबूर वार्ड से UDF कैंडिडेट थे. जैसे ही चुनाव का नतीजा आया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

तीसरे नंबर पर थे नायर

रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि विजयकुमारन नायर चुनाव में तीसरे नंबर पर आने से परेशान थे, उन्हें 149 वोट मिले थे, जबकि BJP कैंडिडेट ने वार्ड जीता था. बता दें कि NDA को सबसे बड़ी कामयाबी तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में मिली, जहां उसने पहली बार कंट्रोल हासिल किया, जिससे LDF का चार दशक पुराना राज खत्म हो गया, 101 वार्ड में से, NDA ने 50 जीते, जबकि LDF ने 29 और UDF ने 19 जीते, दो सीटें इंडिपेंडेंट्स के खाते में गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसे मिली कितनी सीटें

इस नतीजे को राज्य की राजधानी में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़े पॉलिटिकल झटके के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, ग्रासरूट लेवल पर, कांग्रेस की लीडरशिप वाली UDF 941 ग्राम पंचायतों में से 505 में आगे निकल गई, LDF 340 पंचायतों में आगे थी, जबकि NDA 26 में आगे थी. आम आदमी पार्टी ने तीन वार्ड जीते, और 64 ग्राम पंचायतें टाई रहीं. ब्लॉक पंचायतों में, UDF 152 में से 79 में आगे थी, उसके बाद LDF 63 में आगे थी. (ANI)

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.