Advertisement
trendingNow13050625
Hindi Newsदेशकेरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान, जानें पूरा मामला

केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान, जानें पूरा मामला

Kerala Mob Lynching: केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के दलित प्रवासी मजदूर को चोरी के शक में बांग्लादेशी समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला था. विपक्ष नेता वीडी सतीशन ने इसे राज्य का अपमान बताया है. पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 23, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान, जानें पूरा मामला

Mob killing migrant worker from Chhattisgarh In Kerla: केरल में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आए एक गरीब दलित मजदूर को स्थानीय भीड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. यह घटना केरल के पलक्कड़ जिले के वालयार इलाके में हुई, जहां लोग आमतौर पर मेहमाननवाजी के लिए मशहूर हैं. लेकिन इस बार कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर इंसानियत को तार-तार कर दिया.

क्या हुई थी पूरी घटना?
17 दिसंबर को पलक्कड़ के अट्टापल्लम गांव में चोरी की शिकायत के बाद कुछ स्थानीय लोग संदिग्ध तलाश रहे थे.इसी दौरान छत्तीसगढ़ के रहने वाले 31 साल के युवक पर शक हो गया. भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी. एक वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि हमलावर बार-बार पूछ रहे हैं- "क्या तुम बांग्लादेशी हो?" युवक ने मना किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी और बेरहम पिटाई शुरू कर दी थी.  पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 80 से ज्यादा चोटें मिलीं थी. 

केरल के विपक्ष नेता ने की निंदा
केरल के विपक्ष नेता वीडी सतीशन ने इस घटना को राज्य के लिए शर्म की बात बताया. ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह बहुत दुखद है कि भीड़ ने छत्तीसगढ़ के एक मजदूर को इतनी बेरहमी से मार डाला. यह केरल का अपमान है. यह असली केरल नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें और मृतक के गरीब परिवार को मदद दें."

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई और जांच
जिला पुलिस चीफ अजीत कुमार ने ANI को बताया कि हत्या का केस दर्ज किया गया है और 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है.  पुलिस का कहना है कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच जारी है. सरकार ने परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजे का वादा किया है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी 5 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है.

क्यों उठ रहे हैं सवाल?
यह घटना केरल जैसे राज्य में चौंकाने वाली है, जहां प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद काम करती है. कई लोग इसे नस्लीय नफरत से जोड़ रहे हैं. मंत्री राजेश ने तो साफ कहा कि यह सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि रेसियल हैट्रेड है. विपक्ष कह रहा है कि कानून-व्यवस्था फेल हो रही है. कुल मिलाकर, यह घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत की आग कहीं भी भड़क सकती है, चाहे कितना भी पढ़ा-लिखा समाज क्यों न हो.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Mob Lynching

Trending news

'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP