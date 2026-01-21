Advertisement
trendingNow13081691
Hindi Newsदेशमंकीपॉक्स ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA

मंकीपॉक्स ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA

केरल में सामने आए मंकीपॉक्स (Mpox) के नए मामलों को लेकर एक अहम स्टडी सामने आई है. इस शोध में पता चला है कि केरल में मिले मंकीपॉक्स के नए और ज्यादा तेजी से फैलने वाले स्ट्रेन का संबंध विदेश यात्रा से है. साथ ही यह भी सामने आया है कि यह वायरस इंसान से इंसान में लगातार फैल रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंकीपॉक्स ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA

केरल में मंकीपॉक्स के मामलों को लेकर वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तरह की गहराई से जांच की है. पुणे स्थित आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और देशभर की वायरल रिसर्च व डायग्नोस्टिक लैब्स की टीम ने मिलकर इस स्टडी को अंजाम दिया है. यह शोध मंकीपॉक्स के नए स्ट्रेन क्लैड Ib पर किया गया, जो पहले अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल चुका है. अब कई दूसरे देशों में भी सामने आ रहा है.

मंकीपॉक्स क्लैड Ib
इस स्टडी में केरल के 10 ऐसे मामलों को शामिल किया गया जिनकी लैब जांच में मंकीपॉक्स क्लैड Ib की पुष्टि हुई थी. ये सभी केस सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच सामने आए थे. इस रिसर्च के नतीजे मेडिकल जर्नल वायरोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं.

नया स्ट्रेन पुराने मंकीपॉक्स वायरस से ज्यादा फैलता
वैज्ञानिकों के अनुसार यह नया स्ट्रेन पुराने मंकीपॉक्स वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक फैलने की क्षमता रखता है. यही वजह है कि इसके लिए निगरानी और जांच को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई है. शोध में यह भी साफ हुआ है कि वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है. इस बात का संकेत है कि यह इंसानों के बीच फैलते हुए खुद को ढाल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिक ने क्या बताया
स्टडी से जुड़े एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस नए स्ट्रेन में म्यूटेशन यानी बदलाव का पैटर्न पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा मजबूत है. इससे यह संकेत मिलता है कि वायरस अभी भी इंसानों के बीच घूमते हुए खुद को बदल रहा है.आगे भी खतरा बना रह सकता है. 

बता दें कि शोध के दौरान यह भी देखा गया, वायरस के कई जीन में वही बदलाव मिले, जो पहले कांगो जैसे देशों में पाए गए क्लैड Ib स्ट्रेन में देखे गए थे. इससे यह पता चलता है कि अलग-अलग देशों में वायरस एक जैसे तरीके से विकसित हो रहा है. 10 मामलों में से 6 मरीजों में एक नया म्यूटेशन भी पाया गया. वैज्ञानिकों ने मरीजों के लक्षण, शरीर में वायरस की मात्रा, इम्यून रिस्पॉन्स और वायरस के पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर की जांच की है.

जांच में क्या पता चला
जांच में यह बात भी सामने आई कि भारत में यह वायरस किसी एक व्यक्ति के जरिए नहीं आया. यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़े बड़े लेवल के फैलाव का हिस्सा था. आंकड़ों के मुताबिक 10 में से 9 मरीजों ने मंकीपॉक्स की पुष्टि से पहले विदेश यात्रा की थी. 

वहीं एक मामले में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने के संकेत भी मिले हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन नतीजों से साफ है कि मंकीपॉक्स के इस नए स्ट्रेन पर कड़ी नजर रखने और समय रहते जरूरी कदम उठाने की जरूरत है ताकि आगे किसी बड़े खतरे को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा; ऐसे करें बचाव

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Kerala mpox

Trending news

Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
Assam Rifles Operation
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
Tamil Nadu Election
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
India Spain Relations
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
Mumbai Mayor Election
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
swami avimukteshwaranand controversy
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है