'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल, कांग्रेस की बढ़ेगी परेशानी?

Kerala Politics: केरल की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ गया है. 10 दिनों के लंबे मंथन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री चुनकर सबको चौंका दिया, लेकिन इस जश्न के बीच एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है. इडुक्की में विजय जुलूस के दौरान मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने कानून हम तय करेंगे जैसे नारे लगाए.
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Kerala News: केरल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 10 दिनों बात कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया. केरल के नए सीएम के रूप में वी.डी.सतीशन के नाम पर मुहर लगी. नए मुख्यमंत्री के रूप में वी.डी. सतीसन के नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कार्यकर्ताओं ने इडुक्की जिले में निकाले गए एक विजय जुलूस में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. जुलूस के दौरान नारे लगे-केरल की धरती पर जहां लीग का शासन है, वहां कानून हम तय करते हैं. इसके बाद ही मामला बढ़ गया.
केरल की धरती पर जहां लीग का शासन है, वहां कानून हम तय करते हैं. जुलूस में गूंजा यह नारा तब और गंभीर हो गया, केरल के दो प्रभावशाली जातिगत संगठनों नायर सर्विस सोसाइटी (NSS) के प्रमुख सुकुमारन नायर और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन को सीधे तौर पर निशाना बनाया. जुलूस में शामिल लोगों ने चिल्लाते हुए कहा कि कौन है ये वेल्लापल्ली? कौन है सुकुमारन? ध्यान से देखो, यह लीग है.
The fear of Muslim league will rule instead of Congress in Kerala is becoming true on the very first day of announcement of V D Satheeshan as CM
League workers took out celebration march in abusive language against hindu cast leaders like Vellapally Nadeshan & Sukumaran Nair pic.twitter.com/6sXgaLJODJ
Venugopal (@venuvakeel) May 14, 2026
केरल विधानसभा चुनाव के दौरान वेल्लापल्ली नटेशन ने मुस्लिम लीग पर जोरदार हमला बोला था. वहीं, वी.डी. सतीसन के चयन को लेकर भी इन संगठनों के अन्दर असहमति की खबरें थी. ऐसे में लीग की इस नारेबाजी को सीधे तौर पर एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और बदले के रूप में देखा जा रहा है. विवाद बढ़ता देख मुस्लिम यूथ लीग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी इडुक्की जिला समिति को ही निलंबित कर दिया है. लेकिन विपक्ष इस मामले को छोड़ने के इरादे में नहीं है.
माकपा CPI-M और बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. बीजेपी के केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि सतीसन का मुख्यमंत्री बनना मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के प्रभाव का नतीजा है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगले पांच साल केरल में परदे के पीछे से मुस्लिम लीग ही सत्ता चलाएगी.
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140 सदस्यीय विधानसभा में 22 विधायकों के साथ मुस्लिम लीग यूडीएफ का दूसरा सबसे बड़ा दल इस विधानसभा चुनाव में बना है. कांग्रेस आलाकमान के.सी. वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर सतीसन को चुनने के फैसले का लीग ने पहले ही समर्थन किया था. अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे वी.डी. सतीसन इस विवाद और अपने सहयोगियों के उग्र रुख से कैसे निपटते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण केरल की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं.
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