आज लिफाफा फटेगा, सीएम निकलेगा... केरलम का मुख्यमंत्री चुनने के लिए देर रात राहुल गांधी ने की बैठक

वेणुगोपाल दिल्ली में राहुल गांधी के खास माने जाते हैं. हालांकि, केरलम में सीएम पद के दावेदार कई हैं. आज लिफाफा तैयार हो चुका है. इसमें कांग्रेस हाईकमान का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. पढ़िए आज क्या होने वाला है.
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केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला या शशि थरूर...ऐसे कई नाम केरलम में नए सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं. पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा सीएम के नाम की घोषणा में हो रही देरी पर तंज कस चुकी है. आज एलान का दिन है. खबर है कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए राहुल गांधी ने देर रात तक बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर बैठक की. नाम फाइनल हो गया है और लिफाफे में बंद हो गया है.
इधर, सतीशन ने आलाकमान को मैसेज दिया है कि अगर सीएम नहीं बनाया गया, तो वह सरकार में शामिल नहीं होंगे. मतलब साफ है कि वह मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं. असल में सभी दावेदार अपनी-अपनी तरफ से माहौल बनाने की कोशिश रिजल्ट वाले दिन से ही करने लगे थे. वेणुगोपाल के पोस्टर तिरुवनंतपुरम में खूब लगे हैं. बताया जा रहा है कि केरलम के विधायकों को वेणुगोपाल पसंद हैं, बाकी नेता सतीशन की तरफ हैं. चेन्नीथला का गुट वरिष्ठता के आधार पर सीएम पोस्ट की डिमांड कर रहा है. ऐसे में राहुल-प्रियंका को सीएम चुनने में काफी मुश्किल हुई होगी.
10 दिन बाद आज सस्पेंस खत्म होगा. राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई. राहुल ने केरलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की राय को तवज्जो दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. इसमें रात में खरगे के घर बैठक के बाद बहन को लेकर निकलते समय राहुल गांधी खुद गाड़ी चलाते दिखाई दे रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी पहले से ही एक कार में चल रहे हैं और कार भी ख़ुद चला रहे हैं।
न 25 गाड़ियो का काफिला।
न कैमरो की फ़ौज। pic.twitter.com/ROJxXdOh3S
— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) May 14, 2026
आज तिरुवनंतपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. वहीं पर नाम की घोषणा होगी. कुछ पार्टी नेताओं के हवाले से पता चला है कि सिलेक्ट किए गए नेता का नाम एक सीलबंद लिफाफे में आएगा. सबके सामने उसे खोला जाएगा, विधायक उस पर साइन करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर के पास जाएंगे.
सीएम एक ही बनेगा. ऐसे में बाकी बचे धड़ों को निराशा हाथ लग सकती है. देखना यह है कि कांग्रेस सबको कैसे खुश कर पाती है.
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