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Hindi Newsदेश20 साल जेल, मौत का डर और फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला केरल का रहीम; सऊदी अरब में किसको देने पड़े 34 करोड़?

20 साल जेल, मौत का डर और फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला केरल का रहीम; सऊदी अरब में किसको देने पड़े 34 करोड़?

Abdul Rahim: कई सालों से वतन वापसी की राह देख रहे अब्दुल रहीम की आखिरकार वापसी होने वाली है. सऊदी अरब में मौत की सजा काट रहे रहीम को 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देने के बाद पीड़ित परिवार ने उसे माफ कर दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 22, 2026, 11:42 AM IST
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20 साल जेल, मौत का डर और फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला केरल का रहीम; सऊदी अरब में किसको देने पड़े 34 करोड़?

34 Crore Blood Money: किसकी जिंदगी में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. कुछ ऐसा ही हुआ था केरल के रहने वाले अब्दुल रहीम के साथ, करीब 20 साल पहले रहीम काम की तलाश में सऊदी अरब गए थे, कोझिकोड जिले के मूल निवासी के ऊपर मौत का आरोप लगा था और उसे मौत की सजा सुना दी गई थी. एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले रहीम को आखिरकार 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देने के बाद माफ करने पर सहमति बन गई है और उसकी वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, एक सामान्य परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था, जानिए आखिर, दहशत, अनिश्चितता और कानूनी लड़ाई से कैसे आजाद हुआ रहीम?

28 दिन बाद गिरफ्तारी

कोझिकोड जिले के मूल निवासी रहीम साल 2006 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब गए हुए थे. यहां पर वो गाड़ी चलाने का काम करते थे, साथ ही साथ उन्हें मालिक के 17 साल के बीमार बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई थी. जो लकवाग्रस्त था और सांस लेने वाले उपकरण पर निर्भर था. 24 दिसंबर, 2006 को, जब रहीम पीछे बैठे लड़के के साथ गाड़ी चला रहा था, तो सांस लेने में मदद करने वाला अचानक हट गया, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई. सऊदी अरब पहुंचने के 28 दिन बाद ही रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः 2011 में एक सऊदी अदालत ने मौत की सजा सुनाई.

34 करोड़ रुपए में बनी सहमति

इस सजा को ऊपरी अदालतों ने बरकरार रखा, जिससे केरल में उसका परिवार संभावित फांसी के साये में वर्षों तक रहने के लिए मजबूर हो गया. लेकिन 2024 में, रहीम की किस्मत नाटकीय रूप से बदल गई, लंबी बातचीत के बाद, पीड़ित का परिवार 34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी के बदले उसे माफ करने के लिए सहमत हो गया. यह रकम रहीम के गरीब परिवार के लिए अकेले जुटाना नामुमकिन था. जिसके बाद उन्होंने लोगों मदद मांगी और फिर देखते-देखते यह फंड इकट्ठा हो गया. 

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रद्द की गई मौत की सजा

इसमें दुनिया भर के मलयाली लोगों का सपोर्ट मिला और आम मजदूरों, बाहर से आए लोगों, सामाजिक संगठनों और जानी-मानी हस्तियों से बहुत सारा चंदा मिला, जिससे यह कैंपेन केरल की सबसे बड़ी कम्युनिटी-लेड फंडरेजिंग कोशिशों में से एक बन गया, पीड़ित के परिवार के मुआवजा स्वीकार करने के बाद, मौत की सजा रद्द कर दी गई. हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने रहीम को 20 साल की जेल की सजा पूरी करने का आदेश दिया, जो इस मामले में अरबी कैलेंडर के हिसाब से इस साल 20 मई को खत्म हो गई. ऐसे में अब रहीम की वतन वापसी के लिए आगे की कोशिशें की जा रही हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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