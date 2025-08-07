अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना, केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, फिर भी नहीं आएगी फुटबॉल टीम
Kerala News: केरल से अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केरल सरकार ने दावा किया था कि मेसी को केरल लाने के लिए सरकारी धन से एक भी पैसा नहीं खर्च किया जाएगा. हालांकि ये दावा भ्रामक साबित हुआ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 07, 2025, 03:37 PM IST
Kerala News: अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के दुनिया भर में लाखों फैंस है. फुटबॉलर मेसी अपने खेल के बदौलत काफी ज्यादा नाम कमाया है. उनसे जुड़ी हुई केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केरल सरकार ने दावा किया था कि मेसी को केरल लाने के लिए सरकारी धन से एक भी पैसा नहीं खर्च किया जाएगा. हालांकि सरकार का ये दावा झूठा साबित हुआ क्योंकि केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमान, मेस्सी को आमंत्रित करने के लिए स्पेन गए थे. हालांकि टीम केरल नहीं आएगी.

केरल सरकार के मंत्री के साथ खेल विभाग के सचिव और खेल एवं युवा मामलों के निदेशक भी थे. रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि इस यात्रा पर 13 लाख रुपए खर्च हुए थे. यह खुलासा इसलिए चर्चाओं में बना है क्योंकि मंत्री अब्दुरहीमान ने एक बयान देते हुए कहा था कि मेस्सी को केरल आमंत्रित करने में सरकार को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि मेस्सी के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम केरल का दौरा नहीं करेगी.

अर्जेंटीना की टीम ने केरल में कठिनाईयों को देखते हुए राज्य का दौरा नहीं करेगी. इससे पहले खेल मंत्री ने ये भी कहा था कि मेस्सी की टीम के अक्टूबर या नवंबर में आने की संभावना है और उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में माना जाएगा. सरकार उनकी सुरक्षा, आवास और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च उठाएगी. बता दें कि मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में फुटबॉल के काफी ज्यादा दीवाने हैं. कतर में 2022 फीफा विश्व कप में जब अर्जेंटीना को जीत मिली थी तो उनकी लोकप्रियता केरल में और ज्यादा बढ़ गई.

जिसे देखते हुए मलप्पुरम के मूल निवासी मंत्री मेस्सी को केरल ले आने के लिए लगातार काम कर रहे थे. वहीं कुछ लोगों ने मेस्सी के दौरे को राजनीति से प्रेरित से बताया क्योंकि  दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव होना है इसके अलावा अगले साल अप्रैल-मई में केरल विधानसभा चुनाव होना है. (आईएएनएस)

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Kerala News

