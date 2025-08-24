'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ...', कांग्रेस विधायक का ऑडियो हुआ वायरल, महिला पर बनाया एबॉर्शन का दबाव

Kerala News: केरल से कांग्रेस विधायक कथित तौर पर एक महिला को एबॉर्शन के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी थी. विधायक इन दिनों यौन दुराचार के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं.
Trending Photos
Kerala News: केरल से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है. कांग्रेस विधायक यौन दुराचार के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं. इसी बीच उनसे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है. कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर एक महिला को एबॉर्शन के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी थी. इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा विधायक और एक अज्ञात के बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप से हुआ.
मलयालम एक्टर ने भी लगाया आरोप
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायक और एक अज्ञात महिला से हुई बातचीत से ये भी पता चला है कि विधायक को चिंता था कि उसकी प्रेग्नेंसी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ऐसे में उसने उसने गुस्से में आकर महिला को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. यह घटनाक्रम ममकूटाथिल द्वारा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सामने आया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब मलयालम अभिनेत्री रिनी जॉर्ज ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता पर दुराचार का आरोप लगाया था. हालांकि जॉर्ज ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्षी भाजपा ने ममकूटाथिल की भूमिका का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता ने आरोपों से इनकार किया. इसके बाद, लेखिका हनी भास्करन और ट्रांस महिला कार्यकर्ता अवंतिका ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया.
गरमाया सियासी माहौल
इस आरोप के बाद सियासी माहौल भी काफी ज्यादा गरमा गया है. भाजपा ने राज्य विधानसभा से ममकूटाथिल के इस्तीफे की मांग की है.
ममकूटाथिल के खिलाफ आरोपों ने अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रतिद्वंद्वी दलों को नया हथियार दे दिया है. भाजपा और माकपा की युवा शाखा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने पलक्कड़ में विरोध मार्च निकालकर कांग्रेस पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया है.
वायरल क्लिप में हुई ये बात
वायरल ऑडियो क्लिप की शुरुआत में महिला ममकूटाथिल से पूछती है, "तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो?" इस पर ममकूटाथिल कहते हैं "ऐसा इजाज़त की वजह से नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसके बारे में सोचते ही नहीं. तुम्हें इसके नतीजे नहीं पता. हालांकि, महिला कहती है, "मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेले ही इसके नतीजे भुगतूंगी. इसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि तुम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते. जब मैं गुस्सा हो जाता हूं तो मुझे इसके नतीजे नहीं पता होते. इसी दौरान वो ये भी कहते हैं कि प्रेग्नेंसी उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी. तुम्हें मारने के लिए मुझे बस कुछ ही सेकंड चाहिए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.